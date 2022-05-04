Фото: МОН РК
Образование
Это теперь невозможно – Минобразования о сдаче ЕНТ через подставных лиц
Диасов Ораз
корреспондент

Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев на брифинге в СЦК рассказал о риске активизации мошенников в период сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы хотели попросить наших абитуриентов и родителей быть осторожными, именно в этот период мошенники пытаются предлагать свои псевдоуслугу и говорят, что они помогут сдать ЕНТ на высокие баллы. Уверяю вас, сейчас эта возможность близка к нулю», – сказал Адлет Тойбаев.

Он отметил, что в этом году применяются новые меры информационной защиты.

«Меры, которые мы применяем при ЕНТ, не представляют возможности для фальсификации. Именно поэтому мы сейчас выявляем подставные лица – раньше мы не могли этого делать, потому что не было Face-ID, а сейчас она есть. У нас трехфазовая идентификация личности – идентификация во время ЕНТ, когда ребенок сидит за камерой, есть постмониторинг видеозаписей с ЕНТ. Пожалуйста, не поддавайтесь на уговоры мошенников и соблюдайте академическую честность», – резюмировал спикер.

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