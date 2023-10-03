"Этот шаг не оправдал себя" – премьер поручил отменить самостоятельную подготовку водителей

Смаилов отметил очень низкий уровень культуры вождения и дисциплины казахстанцев на дорогах.

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Меры по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил премьер, в среднем за сутки на дорогах страны погибают 5-6 человек.

«За каждой цифрой стоят жизнь и здоровье людей. К сожалению, у нас очень низкий уровень культуры вождения и дисциплины. Мы ужесточаем уголовную и административную ответственность за дорожные правонарушения. Но в то же время полиция по-прежнему задерживает тысячи нетрезвых водителей и ранее лишенных прав вождения. Безусловно, к таким нарушителям надо применять самые строгие меры», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, необходимо увеличивать количество камер в населенных пунктах, а на автодорогах республиканского значения активнее использовать аппаратно-программные комплексы.

Премьер-министр отметил, что ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала года от граждан поступило более 62 тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Они входят в ТОП-10 жалоб.

Так, критике подвергается высокая коррупциогенность процесса сдачи экзаменов на получение прав. Есть серьезные вопросы к качеству проведения технических осмотров автомашин. Также одной из причин аварийности является ненадлежащая дорожная инфраструктура.

«Даже в населенных пунктах есть участки дорог и улиц без освещения, пешеходных переходов, указателей и светофоров. Все это приводит к жертвам, в том числе среди детей. Поэтому наша основная задача в этой сфере — выработать системные меры по повышению уровня безопасности дорожного движения, снижению аварийности и смертности», — указал Алихан Смаилов.

В связи с этим глава правительства поручил провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона и усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках.

«Также нужно проработать вопрос отмены возможности самостоятельной подготовки водителей транспортных средств. Этот шаг не оправдал себя. Совместно с Министерством цифрового развития требуется обеспечить качественное проведение экзаменов на получение прав», — сказал Алихан Смаилов.

В заключение он поручил принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, особенно на междугородних маршрутах, выработать механизм эффективного контроля за качеством техосмотра транспортных средств, принять меры по расширению сети камер фиксации нарушений и развитию трассовых медико-спасательных пунктов, в том числе по созданию мобильных передвижных бригад.