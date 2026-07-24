ЕЦБ представил варианты дизайна новых банкнот евро

Теперь европейцы могут за них проголосовать, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

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Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро. Теперь европейцы должны решить, будут ли на них изображены деятели науки и искусства или природа.

Европейский центральный банк в четверг представил финальный список с вариантами дизайна новых банкнот евро, из которых будут выбраны победители. Всего ЕЦБ получил 1200 эскизов, но в итоге сократил список идей до двух тематических направлений — европейская культура и европейская природа.

В первую группу попали личности, оставившие заметный след в истории искусства, музыки, науки и литературы. Во вторую — реки и птицы, символы европейского биоразнообразия и необходимости его защиты.

Десять проектов-финалистов представила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, призвавшая европейцев активно участвовать в выборе новых купюр. В каждой из двух тем разработано по пять различных дизайнов в разных графических стилях: одни более современны и минималистичны, другие ближе к изображаемым персонажам и объектам. Если победит направление, посвященное культуре, на новых банкнотах появятся некоторые из самых влиятельных фигур европейской истории.

На банкноте номиналом 5 евро будет изображена оперная певица Мария Каллас. Купюра в 10 евро будет посвящена немецкому композитору Людвигу ван Бетховену, а банкнота в 20 евро — нобелевскому лауреату по физике и химии Марии Кюри. На банкноте в 50 евро появится Сервантес, автор «Дон Кихота», одного из важнейших романов мировой литературы. Крупнейшие номиналы будут посвящены двум знаковым фигурам европейской мысли: Леонардо да Винчи — на купюре в 100 евро, и Берта фон Суттнер, лауреат Нобелевской премии мира, — на банкноте в 200 евро.

Альтернативный вариант делает ставку на природу. На каждой банкноте изображен вид европейской птицы на фоне речного пейзажа, а на обратной стороне — виды ключевых институтов ЕС. В серии предусмотрены стенолаз рядом с Европарламентом, зимородок — с Еврокомиссией, щурка — с ЕЦБ, белый аист — с Судом Евросоюза, шилоклювка — с Евросоветом и Советом ЕС, и, наконец, северная олуша — с Европейской счетной палатой.

После завершения консультаций и определения победившего проекта ЕЦБ перейдет к техническим этапам подготовки выпуска новых банкнот.