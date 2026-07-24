ЕЦБ представил варианты дизайна новых банкнот евро

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Теперь европейцы могут за них проголосовать, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Европейский центральный банк представил финальные варианты дизайна новых банкнот евро. Теперь европейцы должны решить, будут ли на них изображены деятели науки и искусства или природа.

Европейский центральный банк в четверг представил финальный список с вариантами дизайна новых банкнот евро, из которых будут выбраны победители. Всего ЕЦБ получил 1200 эскизов, но в итоге сократил список идей до двух тематических направлений — европейская культура и европейская природа.

В первую группу попали личности, оставившие заметный след в истории искусства, музыки, науки и литературы. Во вторую — реки и птицы, символы европейского биоразнообразия и необходимости его защиты.

Десять проектов-финалистов представила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, призвавшая европейцев активно участвовать в выборе новых купюр. В каждой из двух тем разработано по пять различных дизайнов в разных графических стилях: одни более современны и минималистичны, другие ближе к изображаемым персонажам и объектам. Если победит направление, посвященное культуре, на новых банкнотах появятся некоторые из самых влиятельных фигур европейской истории.

На банкноте номиналом 5 евро будет изображена оперная певица Мария Каллас. Купюра в 10 евро будет посвящена немецкому композитору Людвигу ван Бетховену, а банкнота в 20 евро — нобелевскому лауреату по физике и химии Марии Кюри. На банкноте в 50 евро появится Сервантес, автор «Дон Кихота», одного из важнейших романов мировой литературы. Крупнейшие номиналы будут посвящены двум знаковым фигурам европейской мысли: Леонардо да Винчи — на купюре в 100 евро, и Берта фон Суттнер, лауреат Нобелевской премии мира, — на банкноте в 200 евро.

Альтернативный вариант делает ставку на природу. На каждой банкноте изображен вид европейской птицы на фоне речного пейзажа, а на обратной стороне — виды ключевых институтов ЕС. В серии предусмотрены стенолаз рядом с Европарламентом, зимородок — с Еврокомиссией, щурка — с ЕЦБ, белый аист — с Судом Евросоюза, шилоклювка — с Евросоветом и Советом ЕС, и, наконец, северная олуша — с Европейской счетной палатой.

После завершения консультаций и определения победившего проекта ЕЦБ перейдет к техническим этапам подготовки выпуска новых банкнот.

 

#ЕС #Европа #дизайн #Евро

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