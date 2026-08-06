Власти Испании закрыли пляжи из-за нашествия португальских корабликов

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

В Испании закрыли несколько пляжей на севере страны после нашествия физалии, также известной как португальский кораблик. Это организмы, похожие на медуз, чьи щупальца в расправленном состоянии могут достигать 50 метров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Контакт с ними очень болезненный и может быть даже смертельным, отмечает издание HLN.

В городе Сан-Себастьян только 4 августа пострадали 120 человек. У ужаленных симптомы варьируются от жжения и тошноты до затрудненного дыхания и нарушений сердечного ритма. К счастью, упомянутые случаи не были тяжелыми, только двух человек пришлось доставить в больницу. Самый серьезный инцидент произошел в воскресенье, 2 августа, в Гетарии: там мужчину ужалили две или три физалии. На следующий день 58-летнюю женщину постигла та же участь в Сараусе.

За последние дни ситуация ухудшилась, и на нескольких пляжах в провинции Гипускоа на севере страны были введены ограничения. Некоторые из них были закрыты, в частности в Сан-Себастьяне, в Сараусе и Газтетапе.

По мнению экспертов, вторжение португальских корабликов связано с сочетанием погодных условий: северо-восточным ветром и высокой температурой воды. На побережье Гипускоа температура вода прогрелась до 24,8 градуса, что на 2-3 градуса выше среднего показателя.

Французские власти также подняли тревогу на этой неделе после появления многочисленных физалий на атлантическом побережье: несколько пляжей были закрыты, в том числе в Бретани и Ландах.

#Испания #пляж #медуза #физалия

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