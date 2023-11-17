Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прилетели в Алматы (фото и видео)

Казахстанцы и их семьи из сектора Газа прибыли в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК
По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева МИД организовал эвакуацию казахстанцев, находившихся в секторе Газа.
«Сегодня специальным эвакуационным бортом в Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей.
После прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные граждане обеспечены временным жильем и им оказывается необходимая правовая, медицинская и иная помощь», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Успешная эвакуация является результатом совместной слаженной работы посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями. По итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств ближневосточного региона МИД РК удалось достичь договоренности о безопасном и безоговорочном выезде наших граждан из сектора Газа, обозначили в министерстве.
Казахстанские дипломаты продолжат организовывать эвакуационные мероприятия и оказывать помощь гражданам РК, оставшимся в зоне конфликта.
Напомним, 15 ноября 2023 года в рамках первого этапа эвакуации через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.