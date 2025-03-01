Евгений Кошкин завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Спорт
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При этом спортсмен установил личный рекорд на дистанции, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды).

Спортсмен стал третьим на дистанции 500 метров. Он на финише показал 34,30. Данное время стало личным рекордом спортсмена.

Победу одержал Еннинг Де Бо (Нидерланды) - 34,18. Вторым стал Джордан Штольц из США - 34,27.

Отметим, что ранее Кошкин выиграл этап Кубка мира в Польше.

#Кубок мира #конькобежный спорт #Евгений Кошкин

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