Евразийский турнир

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Дмитрий Норкин

В Астане стартовал международный турнир Eurasia Jastar Cup, а в Москве столичный «Барыс» уступил «Динамо».

Первый международный турнир Eurasia Jastar Cup проходит в столице Казахстана на «Барыс-Арене». Кроме нашей юношеской команды (до 18 лет) здесь выступают женская национальная сборная России, юниорская сборная России U16 и сборная Беларуси U18.

В первый игровой день турнира сборные России играли между собой, победу со счетом 11:1 одержали юниоры. Сборная Беларуси U18 одержала верх над сверстниками из Казахстана со счетом 4:2.

В это же время в Москве на стадионе «ВТБ Арена – имени Аркадия Чернышева» прошел очередной матч в рамках международной Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало наш «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

На 6-й минуте один из лидеров «Барыса» Никита Михайлис вывел свою команду вперед. Но на 8-й минуте канадский легионер россиян Джордан Уил сравнял счет. На 24-й минуте Максим Джиошвили вывел москвичей вперед, а на 29-й наш Дмитрий Шевченко восстановил равенство – 2:2. На 38-й минуте Егор Мартынов, реализовав численное большинство, в третий раз забросил шайбу в ворота гостей и принес хозяевам победу.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от московского «Динамо» и рассказал о борьбе команды за выход в плей-офф.

– Тяжелый матч для нас выдался. Сейчас легких и не может быть. Проделали большую работу. Уже который матч индивидуальные ошибки сводят на нет наши командные усилия. В третьем периоде мы добавили, было хорошее давление, но не смогли забить. Конечно, мы разочарованы результатом. Думаю, сейчас команда проходит перестройку, такой этап. В прошлые годы основной ударной силой были легионеры, которые были в большом количестве. Сейчас те ребята, которые получали мало игровой практики или играли в 3-4 звеньях, вышли на ведущие роли. Но не всегда у них получается, – констатировал он.

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