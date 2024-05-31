Еврокомиссия сняла с Казахстана все ограничения по «черному списку» безопасности полетов

Международное сотрудничество, Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Зарубежные эксперты отметили существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации КГА, состоялось заседание Комитета по безопасности полетов Европейской комисии с участием представителей авиационных властей 27 стран ЕС.

«При содействии Посольства РК в Бельгии в ходе заседания казахстанская делегация представила предпринятые действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Европейской комиссией. Согласно решению заседания, принятому 27-ю государствами членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза», – говорится в официальном сообщении.

В своем письме от 30 мая 2024 года директор департамента по авиации Гендиректората по мобильности и транспорту ЕК Филип Корнелис отмечает, что «Европейская Комиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана».

В ведомстве напомнили, что в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в «черный список» Европейской комиссии.

«В целом, эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала», – прокомментировали в ведомстве.

В Минтранспорта добавили, что в период мониторинга Казахстана с 2021 года Еврокомиссией новая модель функционирования авиационных властей в стране показывает положительную динамику развития и эффективного становления, что также создает благоприятные условия для развития отечественных авиаперевозчиков, у которых отсутствуют какие-либо ограничения для полетов в Европу.

По информации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Еврокомиссии, Казахстан является успешным примером реформирования управления гражданской авиацией.

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