Еврооблигации на $300 млн в 2005 году

Как развивался «КазТрансОйл» и какой вклад в отечественную экономику внес крупнейший нефтранспортный оператор республики с момента своего основания

Фото: kaztransoil.kz

10 февраля 2025 года Батумский порт впервые в рамках экспорта отгрузил казахстанский аммофос (вид удобрения) в объеме 3 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба «КазТрансОйла» — компании, которая появилась на заре экономики независимого Казахстана и играла в ней значительную роль.

АО «КазТрансОйл» — национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Входит в группу АО НК «КазМунайГаз».

По итогам за января-сентября 2024 года по системе магистральных нефтепроводов КТО транспортировано 33,65 млн тонн нефти, что на 1,24 млн тонн больше по сравнению с показателем за девять месяцев 2023 года. Объем поставки нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы — ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», в 2024 году составил 16 млн 712 тыс. тонн, что на 139 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом. Экспорт казахстанской нефти в 2024 году составил 17 млн 253 тыс. тонн, что на 635 тыс. тонн, или 4% больше уровня 2023 года.

Общая сумма уплаченных АО «КазТрансОйл» налогов и других обязательных платежей в бюджет в 2024 году составила 41,3 млрд тенге, что на 3% выше уровня 2023 года. Самыми высокими выплатами в республиканский бюджет стали корпоративный подоходный налог на 11,1 млрд тенге и налог на добавленную стоимость на 5,2 млрд тенге. В местные бюджеты были уплачены налог на имущество – 10,1 млрд тенге, индивидуальный подоходный налог – 8,1 млрд тенге, социальный налог – 6,5 млрд тенге.

С чего все начиналось

Национальная компания «КазТрансОйл» появилась в апреле 1997 года. Создана она была путем реорганизации двух республиканских государственных производственных объединений – «Южнефтепровод» и «Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии». Основная цель людей, стоявших у истоков КТО, заключалась в том, чтобы способствовать соблюдению экономических интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки, экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, оптимизации структуры управления, привлечении инвестиций, а также проведении единой тарифной политики для всех пользователей системы магистральных трубопроводов.

«Значительные запасы углеводородного сырья в Казахстане делают нефтяную отрасль одной из приоритетных в структуре экономики государства, – рассказывал в программном интервью экономическому журналу «Аль-Пари» тогдашний руководитель «КазТрансОйла» Тимур Кулибаев. Дело было в марте далекого 1999 года, – В новых экономических условиях стратегия развития национальной компании «КазТрансОйл» включает в себя развитие внутренней системы трубопроводного транспорта в целях обеспечения внутреннего рынка собственной нефтью, а также повышение эксплуатационной надежности и экологической безопасности магистральных нефтепроводов».

С 1997 по 2024 годы АО «КазТрансОйл» транспортировало 1 млрд 128 млн тонн нефти. Общий объем грузооборота составил более 825 млрд тонн км. Было построено, заменено 2 347 км участков и магистральных нефтепроводов.

«Ключевым моментом будущей нефтетранспортной инфраструктуры Казахстана является проект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающий выход казахстанской нефти на экспортный терминал Черного моря, – утверждал Тимур Кулибаев. – Ввод нефтепровода в эксплуатацию намечен на июнь 2001 года. Проект рассчитан на начальную пропускную способность 28 млн тонн в год, в том числе из нашей республики – 20,2 тонн».

Выход на фондовый рынок

«КазТрансОйл» будет продолжать успешно работать. Я даже могу сказать, что она станет одной из лучших казахстанских компаний», – говорил Тимур Кулибаев в тогдашнем интервью.

Больше четверти века КТО сохраняет ведущие позиции в отрасли, обеспечивая транспортировку около 40% всей добываемой в стране нефти и порядка 90% поставок на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

«Мы отчетливо понимаем все нужны страны, и поэтому заботимся о том, чтобы наши сотрудники получали вовремя заработную плату, своевременно производились все необходимые выплаты в бюджет. Я лично вижу свою задачу менеджера в том, чтобы компания функционировала без перебоев и слаженно», – говорил Кулибаев.

«КазТрансОйл» развивалась и в других направлениях. Так, в 2001 году компания осуществила размещение первого выпуска еврооблигаций на международных фондовых рынках на общую сумму $150 млн с купоном 8.5%, который также являлся первым выпуском корпоративных еврооблигаций казахстанских компаний. Обязательства по ним были полностью погашены в 2006 году.

За год до полного погашения первого выпуска компания разместила на международных рынках еврооблигации первого выпуска на общую сумму 300 млн с датой погашения в 2020 году. Нужно это было для финансирования строительства магистрального трубопровода Атасу – Алашанькоу. Он был введен в эксплуатацию год спустя.

Люди и социальная ответственность

«В «КазТрансОйл» занято 6700 человек, и мы стараемся самым серьезным образом заботиться о них. Основу компании составляют низовые звенья, те люди, которые заняты непосредственно на производстве. Они находятся в тяжелейших условиях, поэтому в трудовых договорах указаны социальные гарантии персоналу. Это не только оплата труда, премирование, медицинское и страховое обслуживание, но и вопросы обучения, повышения квалификации».

С годами число сотрудников росло и теперь составляет 7 728 человек. При этом в декабре 2016 года, например, департамент госдоходов по Астане признал «КазТрансОйл» лучшим налогоплательщиком столицы по итогам 2015 года.