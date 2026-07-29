Пожары во Франции добрались до заводов по производству ракет

Огонь также угрожает перекинуться на стратегический военный лагерь в районе Бордо

Фото: Romain Perrocheau/AFP

Лесные пожары во Франции приближаются к заводам по производству ракет и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в «The Telegraph», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Семь объектов, где хранятся опасные вещества, находятся в 19 километрах от крупного очага возгорания. Вокруг них приняты дополнительные меры безопасности.

Огонь также угрожает перекинуться на стратегический военный лагерь в районе Бордо.

Напомним, масштабные лесные пожары во Франции бушуют с прошлой недели. Пламя уничтожило 420 квадратных километров лесов и вынудило эвакуировать более 250 тысяч человек.