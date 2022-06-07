Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане

На сайте Европейского союза опубликовали заявление о проведенном референдуме в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

"ЕС принимает к сведению итоги конституционного референдума в Казахстане, который состоялся в воскресенье 5 июня. На этом референдуме народ Казахстана поддержал важные конституционные поправки, направленные на укрепление демократии в стране.

ЕС приветствует политические реформы, инициированные Президентом К. Токаевым 16 марта в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических январских событий. Мы также приветствуем решение обратиться за мнением общества напрямую и пригласить БДИПЧ ОБСЕ к наблюдению за референдумом. В будущем для Казахстана будет крайне важно полностью выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ.

Казахстан остается важным и ценным партнером для Европейского Союза. Вместе мы работаем над выполнением обязательств в соответствии с нашим Соглашением о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, в том числе в таких сферах как обеспечение основных свобод мирных собраний, выражения мнения и ассоциаций, а также над развитием наших взаимосвязанности, торговли и сотрудничества", - говорится в заявлении.