Технологии
Facebook предоставлял десяткам компаний доступ к личным данным пользователей
Администрация социальной сети Facebook в течение многих лет предоставляла доступ к данным пользователей, в частности, личным, примерно 150 компаниям. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The New York Times. По ее информации, в число партнеров соцсети входил "Яндекс", пишет Tass.ru.

Доступ к данным

Журналисты издания побеседовали с бывшими сотрудниками компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, а также ознакомились с документами, подготовленными ее подразделением, отслеживающим партнерские отношения с другими структурами. В материале утверждается, что "в течение многих лет Facebook предоставляла доступ некоторым из крупнейших технологических компаний мира более глубокий доступ к личным данным пользователей, чем она сообщала, по сути, данные партнеры по бизнесу выводились из-под действия ее обычных правил, касающихся личной информации".

Как говорится в материале, администрация соцсети, в частности, открыла разработанной Microsoft поисковой системе Bing доступ ко всем именам лиц, значащимся в списках друзей пользователей Facebook без согласия со стороны последних. Сервисы Spotify и Netflix якобы имели возможность читать личные сообщения, которыми пользователи обменивались в соцсети. В Facebook, как говорится в материале, позволяли онлайн-ретейлеру Amazon узнавать имена и контактные данные людей, входивших в списки друзей пользователей.

Возможные нарушения

В публикации утверждается, что данные практики могут являться нарушением установленных регуляторами США правил, согласно которым соцсеть не может предоставлять третьей стороне данные пользователей без разрешения с их стороны.

В общей сложности Facebook якобы поддерживала такие отношения примерно со 150 компаниями, с некоторыми из них такие связи были установлены еще в 2010 году, а с частью существуют до сих пор.

По утверждению газеты, некоторые из партнеров соцсети имели доступ к еще большему объему информации, нежели компания Cambridge Analytica, оказавшаяся в центре скандала в марте этого года.

В материале приводится комментарий главы подразделения Facebook, занимающегося вопросами конфиденциальности, Стива Саттерфилда. Он заверил, что сотрудничество с указанными компания не являлось нарушением. Вместе с тем, Саттерфилд подчеркнул, что в настоящее время данные связи по большей части сворачиваются.

Отношения с "Яндексом"

Издание заостряет внимание на том, что компания "Яндекс" входила в число партнеров Facebook и якобы имела доступ к некоторым данным пользователей. В публикации отмечается, что, по словам представителя "Яндекса", в этой компании не были осведомлены о наличии данного доступа и не знали, почему администрация соцсети могла его предоставить.

В материале также говорится, что "неясно, насколько тщательно Facebook следила за своими партнерами в сфере обмена данными".

Как утверждает газета, представители "Яндекса" сообщили, что не нашли свидетельств каких-либо проверок в отношении компании со стороны Facebook.

В публикации в связи с этим отмечается, что украинские спецслужбы ранее обвиняли "Яндекс" в передаче некой информации российским властям. Представители "Яндекса" назвали данные утверждения несостоятельными.

Недавний скандал

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбору личных данных работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Главе Facebook Марку Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.

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