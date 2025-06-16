Предприятия в Актюбинской области оштрафовали за незаконное использование подземных вод

Водное хозяйство
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Специалисты Актюбинского отделения Жайык-Каспийской бассейновой инспекции провели проверку пяти коммунальных государственных предприятий области на предмет охраны и использования водного фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате выявлены факты незаконного использования подземных вод в Кобдинском и Каргалинском районах региона, а также в жилых районах Акжар-1, Кызылжар, Каргалы, Верхне-Каргалинское, Орлеу и Сазды города Актобе. Установлено отсутствие разрешения на водоотведение у двух предприятий.

«На 5 коммунальных хозяйств были наложены  штрафы за отсутствие специального разрешения на водопользование. Всего было взыскано около 3,7 млн тенге», – сообщил руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Ергали Умбетбаев.

Напомним, ранее в Кызылординской области были выявлены факты незаконного использования более 2,3 млн кубометров воды шестью крестьянскими хозяйствами. А специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области. 

#штраф #предприятия #водные ресурсы

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