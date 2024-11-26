Фальшивые документы для пересечения границы предоставляли в Туркестанской области

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В Туркестанской области задержали девять человек, которые за незаконное вознаграждение предоставляли иностранцам поддельные судебные постановления для пересечения границы. Проводится досудебное расследование.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела. Кроме того, десять иностранцев, которые пытались пересечь границу Казахстана с помощью указанных фальшивых документов, были выдворены из страны.

С начала года на пограничных постах «Казыгурт», «Жибек-жолы», «Конысбаев» и других проведено более сорока проверок в отношении лиц, занимающихся незаконным обменом валюты, а также профилактические беседы с водителями большегрузных автомобилей. В настоящее время полицейские продолжают проводить мероприятия по выявлению и пресечению преступлений в области таможенного контроля.