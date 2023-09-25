Фальшивые доллары продавали в Мангистауской области

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Продажу поддельных долларов пресекли в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным ведомства, задержанный сбывал поддельные 50-долларовые купюры. Это зафиксировал контрольный закуп.

"Изъято 3 850 фальшивых долларов. Проводится досудебное расследование. В отношении фигуранта санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности других лиц к противоправной деятельности", – отметили в АФМ.

Агентство по финмониторингу предупреждает, что случаи подделки иностранной валюты участились и призывает казахстанцев быть осторожными.

При обнаружении фальшивых денег не стоит пытаться сбыть подделку, поскольку это грозит уголовной ответственностью. Следует немедленно обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства или в колл-центр АФМ РК 1458.

Напомним, в Шымкенте осудили супругов за сбыт фальшивой иностранной валюты.