Фото с сайта vesti.kz
Федерация фигурного катания Японии хочет наказать Дениса Тена за столновение с Юдзуру Ханю, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.kz
.
"Победитель Олимпиады в Сочи в одиночном фигурном катании японец Юдзуру Ханю заявил, что казахстанец Денис Тен, вероятно, намеренно врезался в него во время разминки перед исполнением короткой программы на чемпионате мира, который проходит в Бостоне", – говорится в информации.
Ханю и Тен столкнулись на разминке в среду. Тем не менее Ханю показал лучший результат в короткой программе, немного недобрав до своего же мирового рекорда, а Тен, ставший бронзовым призером на предыдущем чемпионате мира и Играх в Сочи, занял 12-е место.
"Я посмотрел видеозапись и думаю, что, вероятно, он сделал это намеренно. Но я не должен злиться на него за это, в этом нет смысла", – заявил Ханю.
Федерация фигурного катания Японии намерена подать официальную жалобу в Международный союз конькобежцев (ISU) c требованием вынести предупреждение Денису Тену.
Ханю в ноябре 2014 года, на этапе Гран-при в Шанхае, на разминке столкнулся с китайцем Янь Ханем, оба фигуриста получили серьезные травмы. Ханю после 10-минутного перерыва все же вышел на лед с забинтованной головой и сохранил за собой второе место по итогам этапа. Однако в Японию, по требованию врачей, фигурист вернулся в инвалидной коляске со швами на разбитой челюсти и ранах головы.