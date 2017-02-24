​Феномен успехов Финляндии – наука и инновации

Финляндия была первой страной мира, принявшей новую концепцию национальной инновационной системы в качестве базового элемента своей политики, и уже сегодня она может рассматриваться в качестве эталонного примера ее проведения. Опыт Финляндии весьма убедительно показывает, что материальные ресурсы лишь частично влияют на экономические и технологические показатели развития отдельно взятой страны. В современных условиях индустриального и постиндустриального развития жизненно важную роль играет интеллектуальный потенциал: образовательный, научно-исследовательский, а также компетентность в широком смысле этого слова. Наряду с материальным и интеллектуальным капиталом, экономические и технологические показатели страны также зависят от исторических, культурных и социальных факторов.

Феномен Финляндии интересен и полезен для Казахстана не только по причине успеха этой страны. Существует еще ряд обстоятельств, обостряющих интерес к уникальному финскому опыту.

Во-первых, Финляндия за последние почти четверть века совершила постиндустриальный рывок. Эта страна со средним уровнем экономического развития, име­ющая индустриальную структуру, значительную долю в которой занимали тяжелая промышленность и сырьевые отрасли, сумела в исторически короткий срок – всего за десятилетие – с 1993 по 2003 год – стать одним из мировых лидеров в развитии новых секторов экономики. Это является ярким примером успешного решения задачи догоняющего постиндустриального развития.

Во-вторых, Финляндия осуществляла стратегию прорыва, будучи страной, в экономике которой доминировал сырьевой комплекс. Это существенно важно с точки зрения современных казахстанских проблем. В противовес все еще бытующему мнению научно доказано, что обилие природных ресурсов и сырьевая ориентация экономики являются серьезными препятствиями на пути экономического роста. Опыт Финляндии и ряда других стран (например, Австралии и Канады) убедительно свидетельствует, что обилие сырьевых ресурсов не обязательно является проклятием для страны.

В-третьих, опыт Финляндии наглядно демонстрирует, что реальный прорыв всегда непредсказуем, то есть ни административным, ни политическим путем невозможно «назначить» структурные приоритеты. Они выявляются исключительно в результате конкурентной борьбы и поиска самими компаниями наиболее эффективных и перспективных путей своего развития. Классический пример такого развития – знаменитая Nokia.

В четвертых, Финляндия достиг­ла экономического успеха через структурный кризис, в определенной мере схожий со структурным кризисом постсоветских государств, который испытал и Казахстан. Как известно, финская экономика была чрезмерно ориентирована на поставки в СССР. Причем проблема заключалась не только в структурных, но и институциональных перекосах. В структурном отношении экономика Суоми ориентировалась на производство той продукции, которую заказывали советские внешнеторговые организации, что оказывало определенное сдерживающее влияние на развитие других производств. В институциональном отношении очень емкий советский рынок, готовый потребить любое количество финской продукции, по сути, ограничивал влияние конкурентных механизмов на финского производителя. В такой ситуации можно было игнорировать (до определенного времени) конкуренцию на мировом рынке.

Как же удалось в таких стартовых условиях создать в Финляндии современную конкурентоспособную экономику?

Во многих странах мира ключевым сектором национальной экономики являются информационные технологии (ИТ). Этот сектор, по сути, является локомотивом всей экономики Финляндии. Однако правительство заинтересовано в развитии всех отраслей. Задача – обеспечить условия для ведения бизнеса на мировом уровне в ­каждом секторе, стараясь при этом не оказывать влияния на принятие решений международными инвесторами. Финны справедливо считают, что лучшими драйверами для экономики являются конкурентные и честные рынки.

Финская политика стимулирования конкуренции привела к тому, что наибольшее развитие получил рынок ИТ. Революционное воздействие высоких технологий в этой стране ощущают на себе предприятия всех уровней – крупные, средние, мелкие. Они на деле убеждаются в том, что использование новых технологий ведет к росту производительности и, естественно, больше инвестируют в развитие сектора ИТ. Спрос и предложение на этом рынке идут рука об руку. И это, по-видимому, является ключевым моментом в развитии ИТ-сектора в Финляндии. В течение указанного выше десятилетия индустриальная политика в Финляндии основывалась на принципе кластерного развития. Это означает, что в системе не было слабых сторон – конкуренция навязывалась во всех отраслях. Для достижения конкурентного преимущества финские телекоммуникационные компании не могли использовать какой-либо административный ресурс, поэтому добивались этого за счет внедрения новых технологий.

Роль правительства в этом процессе здесь заключалась в проведении либеральной политики. На начальных стадиях это была политика открытости для импорта высоких технологий. Финны никогда не пытались использовать протекционистские меры для развития местных компаний. В результате они получили рынок, на котором конкурируют и местные, и иностранные компании. По мнению экспертов, конкуренция с иностранцами является ключевым моментом в развитии финского рынка телекоммуникаций.

Другой ключевой фактор экономической политики – инновационная система.

Финляндия признана одним из мировых лидеров в инновациях. К примеру, Всемирный экономический форум особенно отмечает «качество инновационной системы» Финляндии. Столь актуальная для Казахстана проблема диверсификации экономики была решена Финляндией за десять лет (с 1993 по 2003 год), чем особенно гордится финское правительство. В течение 2004–2016 годов по показателю «инновации» в рейтинге глобальной конкурентоспособности Финляндия стабильно входит в ведущую тройку среди 138 стран мира, нередко занимая лидирующие позиции.

Национальная политика науки, технологий и инноваций разрабатывается департаментом науки и технологий при премьер-министре Финляндии. Первичная ответственность за проведение научной и технологической политики возложена на министерство образования и министерство торговли и промышленности. Министерство образования ответственно за образовательные учреждения и научную политику, а также за Академию наук Финляндии. При этом Академия наук ответственна за начальную разработку инновационных проектов и оценку системы науки и технологий. Министерство торговли и промышленности, в свою очередь, курирует промышленную и технологическую политику, Национальное технологическое агентство (TEKES) и Центр технологических исследований Финляндии (VTT), через которые распределяется около 80% финансирования правительственных разработок. На региональном уровне технологическая политика осуществляется центрами экономического развития и занятости.

В чем секрет поразительного рывка небольшой страны с населением 5,4 миллиона человек, не обладающей значительными природными ресурсами, кроме леса? Финляндия – пионер в развитии национальной инновационной системы, объединяющей в единое целое науку и производство. Ее ключевые элементы: крупные инвестиции государства в исследования и разработки; бесплатное высшее образование; активное участие в инновациях представителей бизнеса.

Приведем некоторые статистические данные. Так, расходы на исследования и разработки, измеряемые по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), в Финляндии выше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Евросоюзе (рисунок 1).

В начале XXI века по этому показателю страна уступала только Израилю (3,93% от ВВП), занимая вторую позицию вплоть до 2010 года. В течение 2000-2015 годов совокупный объем затрат на исследования и разработки в Финляндии вырос в 1,5 раза (максимальный рост в 1,7 раза был достигнут в 2009 году, что превышает средний показатель ОЭСР).

Наукой в Финляндии никто не управляет, конечно, в нашем понимании этого термина. Нет, к примеру, министерства науки. В то же время в стране отлажена система поддержки образования, науки, внедрения ее достижений в практику. При премьер-министре создан Совет по научной и технологической политике. В него входят ключевые министры и руководители крупнейших университетов, промышленности, Академии наук, государственных фондов поддерж­ки науки, профсоюзов. Совет рассматривает стратегические вопросы развития науки, инновационной политики и, конечно, финансирования. Основную роль здесь играют государственные фонды, прежде всего TEKES и венчурный фонд SITRA.

Если Академия наук сосредоточена на поддержке фундаментальных исследований, то TEKES финансирует государственные разработки, ориентированные на бизнес. И хотя фонд несет ответственность перед государством, но решения, как расходовать деньги, принимает самостоятельно. В отличие от TEKES фонд SITRA – это фактически венчурный капиталист, вкладывающий государственные средства в новые компании, в смелые и рисковые идеи.

Фундамент экономических успехов Финляндии – образование. Оно соответствует самым высоким мировым стандартам. Финские школьники традиционно занимают самые высокие места по уровню знаний в естественных науках и математике среди своих сверстников из стран ОЭСР.

С точки зрения либеральной экономической теории финны сделали все неправильно. В стране сохранялись высокие налоги, государство прямо участвовало в производственных и научных программах, сохраняя изрядную долю собственности, социальные расходы оставались на высоком уровне. По логике либеральных экономистов, все это должно было закончиться полной катастрофой. Но все произошло с точностью наоборот.

Опыт Финляндии наглядно свидетельствует, что эффективная инновационная стратегия может не только содействовать экономическому росту, но успешно выходить из кризиса. Так, в разгар кризиса 80-х годов прошлого столетия финны сделали ставку не на свертывание социальных программ и тотальную приватизацию, а на развитие информационных технологий. В отличие от Силиконовой долины, где все развивалось на основе частного предпринимательства, здесь решающую роль в технологическом рывке в тот период сыграло именно государство.

Опыт фонда SITRA опровергает главный тезис неолиберализма, будто бы государственные компании убыточны по определению. SITRA – это модель, имеющая ценность не только применительно к Финляндии и не только в информационном секторе. В принципе финское государство, как и казахстанское, могло бы заявить, что денег на науку нет. Однако чиновники в Хельсинки поступили иначе. С началом экономического спада вложения в развитие новых технологий не упали, а резко возросли.

Впоследствии финское государство стало всячески поощрять участие в технологической революции частного капитала. Были особо предусмотрены законодательные и налоговые меры, стимулиру­ющие фирмы и компании идти в инновационный бизнес. Насколько успешна такая политика, можно судить по одной цифре: частный капитал финансирует свыше двух третей научных и технологических разработок. К примеру, в 2015 году частный сектор профинансировал 4,5 млрд из 6,7 млрд долларов США, вложенных в исследования и разработки.

Следствием успешной инновационной политики стал резкий рост хай-тека в экспорте. В течение 90-х годов ХХ столетия его доля вырос­ла­ с 7,5% до 27,4%. Такой скачок произошел во многом благодаря достижениям в электронике.

Но финны гордятся не только электроникой. Они являются мировыми лидерами в области энергетики. Впечатляют достижения финнов в лесной промышленности. Внедрение новых технологий привело к тому, что, обладая всего 0,5% лесных ресурсов планеты, Финляндия выпускает 25% мирового объема мелованной бумаги.

Сегодня Финляндия – страна победившего хай-тека, а финская национальная модель производства и использования новых знаний признана одной из наиболее эффективных в мире. В формуле финского успеха три классических слагаемых: высокий уровень образования, эффективный принцип распределения средств на науку и развитая инновационная инфраструктура.

Таким образом, рационально построенная система научных организаций, активное содействие государства, эффективное взаимодействие с бизнесом и долгосрочные вложения в науку, инновации и образование позволили Финляндии в короткие сроки осуществить прорыв в число высокоразвитых индустриальных стран, экономика которых нацелена в XXI век.