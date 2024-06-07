Фейк ловит на эмоциональный крючок

Проблемы повышения квалификации журналистов, важность фактчекинга и угрозы распространения недостоверной информации обсуждались на заседании «круглого стола», организованном Казахстанским медиаальянсом (КМА) и Международным фондом защиты свободы слова «Әділ сөз».

Глава КМА и генеральный директор медиахолдинга Atameken Business Канат Сахария считает, что доверие аудитории – главный ориентир для журналиста, а потому сообществу масс-медиа нужно выработать единые принципы, позволяющие противостоять дезинформации.

– Канат Акылбаевич, Казахстанский медиаальянс выступил одним из организаторов конференции по фактчекингу. Насколько актуальна эта тема сегодня и как Вы можете оценить результативность прошедшей встречи?

– Вопросы фактчекинга и проникновения в наше информационное пространство ложных вбросов – это реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся. Журналистское сообщество должно консолидироваться, чтобы выработать действенные механизмы защиты. У каждой редакции – разных форм собственности и с разной аудиторией – сформировались собственные подходы к этой работе, и мы попытались обменяться мнениями в этой сфере и сделать эти инструменты более результативными.

Кроме того, на «круглом столе» мы обсудили вопросы профессиональной этики, без соблюдения которой невозможно представить борьбу с дезинформацией. Очень важны и вопросы взаимоотношений собственника СМИ и творческой редакции, рекламы, государственного заказа, плагиата, использования искусственного интеллекта, доступа к информации самих журналистов.

Последний аспект имеет очень большое значение, потому что один из главных инструментов борьбы с фейками – это доступ к достоверной информации, и здесь представители государственных органов должны идти нам на встречу, потому что мы выполняем единую задачу, которая заключается в формировании у населения объективной и актуальной картины дня.

– С чем, на Ваш взгляд, вызвана столь высокая популярность темы фейков сейчас, ведь такое понятие, как «журналистская утка», существовало всегда? Какие тенденции в развитии СМИ или общества придали этому явлению масштабы информационной войны?

– Тема фактчекинга сегодня обрела высокую актуальность благодаря в том числе и большому количеству вооруженных конфликтов, происходящих сегодня в мире и перешедших в область войны информацион­но-пропагандистской. Чтобы не стать в ней жертвой и оружием, и редакции СМИ, и потребители информационного контента должны знать несколько основных правил, которые помогут избежать участия в распространении фейковой информации.

Кроме того, стихийные бедствия этой весны, связанные с паводками, тоже показали, что наше информационное поле довольно часто подвергается атакам фейков, и противостоять им становится все сложнее. Было очень много откровенно мошеннической информации, призывающей к сбору средств для жертв стихии, дезинформирующих вбросов, стремящихся нивелировать работу государства по ликвидации последствий.

Была, к примеру, «новость» о том, что кто-то из пострадавших покончил жизнь самоубийством, потому что сумма компенсации была настолько мала, что ввергла человека в состояние отчаяния. Это была откровенная ложь, и нам приходилось постоянно опровергать ее.

Но проблема заключается в том, что эмоциональные последствия, которые фейк оставляет в общественном сознании, нейт­рализовать гораздо сложнее, чем просто пометить новость словом «дезинформация». Согласитесь, такие сообщения оставляют тяжелый осадок даже после разоблачения и, конечно, работают на снижение репутации властей и государства, порождая институциональное недоверие.

– По статистике, фейковая новость распространяется быстрее истинной на 70%. Почему? Что мешает традицион­ным СМИ действовать также агрессивно, в хорошем смысле этого слова, в борьбе за внимание аудитории?

– Фейк всегда несет в себе отрицательный посыл. Это информационное сообщение описывает насилие в той или иной форме, обращаясь к самым сильным эмоциям человека, таким как страх, раздражение, отчаяние. Как свидетельствует социальная психология, о негативном явлении, несправедливости, с которыми человек столкнулся, он расскажет как минимум десяти другим людям. Хорошими эмоциями делятся гораздо реже. Те же правила работают и в информационном пространстве.

Проблему распространения фейков усугубляет и низкий уровень информационной грамотности населения. Мы, как журналистское сообщество, должны способствовать повышению уровня критического мышления аудитории. Чаще всего проводниками дезинформации служат социальные сети. Поэтому вопрос постоянного обучения журналистов инструментам продвижения традиционных СМИ на электронных платформах и противодействия фейкам остается очень актуальным. Казахстанский медиаальянс стремится к тому, чтобы организовать цикл таких тренингов, способствовать улучшению материально-технического оснащения факультетов журналистики, чтобы еще на этапе обучения будущие специалисты получали практические навыки в этой сфере.

– В одном из выступлений Вы сказали, что сегодня формируется большой спрос на нишевые СМИ. Может ли эта тенденция сама по себе быть «спасением» от дезинформации, ведь специалистам в узкой сфере всегда доверяют больше, и у журналистов таких изданий элементарно больше знаний в той или иной сфере, позволяющих отличить фейк от правды?

– Да, для традиционных СМИ, телеканалов в частности, нишевую стратегию развития я считаю самой успешной. Телевидение – это большая профессиональная фабрика производства визуального контента, которая сегодня использует все социальные сети для его доставки до потребителя. И аудитория имеет все возможности фильтровать этот контент по своим интересам, выбирая лишь то, что полезно, а не утопая в море разнородной и разножанровой информации. Поэтому нишевые СМИ имеют здесь преимущества, сразу ориентируя потребителя на свой продукт: экономика, финансы, политика, детские программы, спорт и так далее.

Все большее распространение получает и специализация журналистов. Конечно, специалист, который работает в узкой сфере, всегда более информирован о тех или иных тенденциях в этой отрасли, его сложнее дезинформировать и ввести в манипулятивную игру с общественным мнением. Мы стараемся постоянно проводить тренинги и повышать профессиональный уровень наших журналистов, углубляя их знания в узких сферах, повышая аналитичность производимого контента.

– Какие советы Вы дадите журналистам и потребителям информации, которые могут помочь им не попасть в ловушку фейков?

– Самое главное – нужно формировать критическое мышление. Прочитав какую-либо новость и поймав себя на том, что она откликается сильной эмоцией, нужно постараться не поддаваться этому, а найти как минимум еще один источник информации на эту тему, позволяющий сформировать более полное представление о заявленной теме.

Очень важно понимать, является ли полученная информация фактом или просто мнением. Нужно учиться не попадаться на эмоциональные и информационные крючки в кричащих заголовках, призванных привлечь внимание к материалу. Необходимо погрузиться в текст полностью, а не ограничиваться тем, что лежит на поверх­ности информационных лент. И, конечно, очень осторожно относиться к содержанию комментариев под публикациями в социальных сетях, помня о том, что многие из них целенаправленно создаются, чтобы переломить эмоциональный фон события, сделав его более агрессивным.