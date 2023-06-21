Filarmonia Fest состоится в Астане к 25-летию столицы

В рамках празднования 25-летия столицы акимат Астаны и Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева организуют в городе Filarmonia Fest – 2023. Мероприятие пройдет 24 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Фото: Kazpravda.kz

Участие в проекте примут творческие коллективы и солисты филармонии (около 500 артистов). Планируются коллаборации с детскими творческими и образовательными студиями, артистами цирка и др.

В течение всего дня 24 июня с 11.00 до 21.30 от площадки перед зданием филармонии (Кенесары, 32) до набережной реки Есиль будут проходить разнообразные красочные мероприятия:

— конкурс детского рисунка «Я рисую музыку» в трех номинациях - «Рисунок мелом», «скульптура», «Композиция» - с награждением лучших работ;

— мастер-классы от артистов филармонии для юных музыкантов «Путешествие в мир музыкальных инструментов» от ансамбля народной музыки «Сарыарқа» и духового оркестра;

— парад филармонии по набережной реки Есиль и по столичному Арбату с участием всех коллективов. В грандиозном музыкальном шествии примут участие ансамбль народной музыки «Сарыарқа», группа народной музыки «Қорқыт», ансамбль народного танца «Шалқыма», балет современной хореографии ALEM, камерный хор, духовой оркестр, эстрадный вокал. Парад начнется в 18.30 на набережной и закончится в 19.30 на площади перед филармонией.

Гостей также ждут выступления казахского оркестра и артистов отдела народного пения в амфитеатре на площади перед акиматом, Государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой на концертной площадке у центрального входа, массовый флеш-моб с построением «живой» цифры 25 в честь 25-летия столицы с участием всех коллективов филармонии.

В рамках фестиваля подведут итоги конкурса эссе «Филармония – музыкальный магнит столицы».

Завершится мероприятие гала-концертом филармонии с участием симфонического оркестра и всех коллективов.