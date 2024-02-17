Филиалы ведущих турецких университетов откроют в Казахстане

Астана и Анкара укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Посол Еркебулан Сапиев провёл встречу с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром, сообщает МИД РК.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области высшего образования.

Сапиев обратил внимание, что Казахстан придаёт большое значение развитию сотрудничества с Турцией в сфере образования и науки.

В свою очередь Озвар отметил заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении сотрудничества в данных сферах между двумя странами и подчеркнул важность развития таких направлений, как системное взаимодействие учёных, реализация совместных проектов, программы академического обмена студентами.