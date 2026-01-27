В минувшие выходные фильм «Милосердие» Тимура Бекмамбетова неожиданно превзошел по кассовым сборам в США «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона. Этот успех примечателен тем, что был достигнут на фоне сильной снежной бури, которая привела к закрытию многих кинотеатров по всей стране, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия