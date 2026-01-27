Фильм Бекмамбетова обошел по кассе «Аватар» в США

Айман Аманжолова
корреспондент

В минувшие выходные фильм «Милосердие» Тимура Бекмамбетова неожиданно превзошел по кассовым сборам в США «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона. Этот успех примечателен тем, что был достигнут на фоне сильной снежной бури, которая привела к закрытию многих кинотеатров по всей стране, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Дебютный в Северной Америке научно-фантастический боевик Криса Пратта «Милосердие» собрал $11,2 млн, чего оказалось достаточно, чтобы положить конец пятинедельному господству тяжеловеса Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», — говорится в материале издания Variety.

Согласно данным издания, ожидалось, что фильм «Милосердие» заработает $12 млн за уикенд, но этот прогноз был скорректирован в сторону понижения из-за распространения шторма. Международный прокат также не оправдал ожиданий, принеся всего $11,6 млн с 80 рынков, несмотря на отсутствие погодных оправданий. Общие сборы достигли $22,8 млн.

 

