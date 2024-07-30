Фильм «Дала қасқыры» получил высокую оценку на кинофестивале в Канаде

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На кинофестивале Fantasia Film Festival казахстанский фильм заслужил высокие оценки жюри, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Берик Айтжанов и Анна Старченко, исполнившие главные роли, признаны лучшими актерами фестиваля.

Важным событием для команды фильма стало также признание оператора Еркинбека Птыралиева, его приняли в члены Оскаровской киноакадемии. Таким образом, он становится первым казахстанцем, который примет участие в голосовании на премию «Оскар», отметили в министерстве.

Фильм режиссера Адильхана Ержанова «Дала қасқыры» ранее получил приз французской ассоциации критиков на кинофестивале Reims Polar 2024.

«Лента рассказывает историю женщины по имени Тамара, которая ищет своего пропавшего сына в небольшом городке, охваченном беспорядками. Для помощи она нанимает детектива с сомнительной репутацией, что приводит к неожиданным последствиям», – рассказали о сюжете в пресс-службе.

Картина создана при поддержке Минкультуры, добавили в ведомстве.