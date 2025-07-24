Фильм «Дос-Мукасан» представили в Азербайджане

Культура,Кино
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Дана Аменова
корреспондент

Картина режиссера Айдына Сахамана посвящена легендарному казахстанскому вокально-инструментальному ансамблю, ставшему символом эпохи и основоположником казахского рока

Месяц казахстанской кинематографии стартовал в Баку. Мероприятие открылось показом музыкальной драмы «Дос-Мукасан» под открытым небом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием талантливых азербайджанских музыкантов и певцов, что стало настоящим культурным мостом между двумя дружественными странами.

На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель, представители творческой и научной интеллигенции, дипломатического корпуса, СМИ, казахстанская диаспора в Баку, а также многочисленные поклонники казахстанского кинематографа.

Фильм «Дос-Мукасан» снят по сценарию Ефрата Шарипова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино. Продюсером проекта выступила Айгуль Байбек.

Музыкальная драма основана на реальных событиях и рассказывает о создании ансамбля студентами политехнического института. Фильм отражает сложный путь молодых музыкантов: от первых успехов до запретов, партийного давления, проблем в учебе и непростого выбора между карьерой ученого и творческим призванием.

Особое внимание было уделено достоверности образов – актерский состав подбирался с учетом портретного сходства с реальными участниками ансамбля. Для придания фильму исторической и музыкальной аутентичности в качестве консультантов были приглашены основатели ансамбля Мурат Кусаинов и Досым Сулеев.

В рамках Месяца казахстанского кино в Баку также планируются показы других фильмов, отражающих богатство и разнообразие современной казахстанской кинематографии.

#Азербайджан #кино #фильм #Дос-Мукасан

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