Фильтры, лимиты и режим сна: Meta представила функции защиты детских аккаунтов

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

По мнению вице-президента компании Meta, внедрение такой системы, как и в целом совершенствование инструментов защиты детей в информационном пространстве, – вопрос государственной важности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фильтры, лимиты и режим сна: компания Meta представила в Астане функции защиты аккаунтов несовершеннолетних в социальных сетях, передает корреспондент Kazpravda.kz  

В основе этого решения лежат исследования и консультации с экспертами в разных странах. Аккаунты для подростков имеют встроенные средства защиты, ограничивающие круг лиц, которые могут с ними связаться, и контент, который они видят. Для изменения любых настроек нужно будет разрешение родительского контроля. Также компания разрабатывает технологию для поиска учетных записей, принадлежащих подросткам, и автоматического подключения их к более защищенным настройкам.

По мнению вице-президента компании Meta Саймона Милнера, внедрение такой системы, как и в целом совершенствование инструментов защиты детей в информационном пространстве, – вопрос государственной важности.   

- Мы предлагаем внедрить верификацию возраста пользователей при первом запуске устройства. Это позволит передавать информацию нам для применения дальнейших мер безопасности. Родителям не придется предоставлять документы каждому сервису, все это может быть централизовано через магазины приложений, - отметил Саймон Милнер в ходе обсуждения перспектив  онлайн-безопасности молодежи в Казахстане.

Актуальность заявленной темы подтвердила Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, она поделилась результатами исследования цифрового поведения детей, проведенного ЮНИСЕФ. Так, специалисты выявили, что впервые дети начинают пользоваться интернетом в возрасте около 5 лет, а почти 66% подростков используют социальные сети для общения. При этом 21% опрошенных детей заявили, что подвергались кибербуллингу, а 20% признались, что добавляли в друзья совсем незнакомых людей.

- Это очень опасный показатель. Потому что технологии меняются и развиваются каждый день, и нам нужно понимать, какие именно инструменты использовать для обеспечения безопасности детей, - считает Динара Закиева.

В частности, открывая свои аккаунты, подростки должны подтверждать новых подписчиков, а люди, которые не подписаны на них, не могут видеть контент или каким-либо образом взаимодействовать с его автором. То есть получать сообщения дети смогут лишь от тех, на кого подписаны, или связаны внутри Сети.

Также включается функция, которая автоматически отфильтровывает оскорбительные слова или фразы. Кроме того, система устанавливает лимиты пользования соцсетями, напоминая, что необходимо сделать перерыв через 60 минут активности, а с 22.00 до 7.00 соцсеть и вовсе перейдет в режим сна. Она не позволит получать уведомления ночью, чтобы не мешать отдыху.

#дети #соцсети #безопасность

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