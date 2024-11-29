Число абонентов сотовой связи выросло в Казахстане

По состоянию на 1 ноября 2024 года в Казахстане насчитывается 26 млн абонентов сотовой связи, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из общего числа абонентов 18,7 млн имеют доступ к интернету, рост за год составил 4,8%. Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек составила 129 единиц, из них доступ к интернету имеют 93 абонента.

За период январь-октябрь 2024 года объем услуг, оказанных в сфере сотовой связи, составил 191,3 млрд тенге, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем услуг связи за 10 месяцев составил 1,1 трлн тенге, из них 52,5% занимают интернет-услуги.