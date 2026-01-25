Во Франции торопятся принять закон о запрете соцсетей для подростков

Гаджеты,Европа
9

Макрон поручил ускорить принятие закона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным канала BFMTV, парламент начнет рассматривать законопроект уже 26 января.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен ускорить процесс принятия закона о запрете в республике социальных сетей для детей моложе 15 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Я поручил правительству применить ускоренную процедуру для принятия закона», - приводит слова президента телеканал.

По данным канала, парламент начнет рассматривать законопроект уже 26 января.

«Это очень ясный сигнал: мозги наших детей и наших подростков не продаются. Их эмоции не продаются ни американским платформам, ни китайским алгоритмам», - подчеркнул Макрон.

Этот же закон запретит подросткам использовать мобильные телефоны в школах.

Французский лидер ранее заявлял, что намерен действовать "по австралийскому образцу".

9 декабря 2025 года в Австралии вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Как сообщалось в заявлении интернет-регулятора страны, с 10 декабря 2025 года соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков.

#Франция #соцсети #подростки #запрет

Популярное

Все
Почти 12 тыс. рейсов отменили в США из-за снежной бури
120-летие Ахмета Жубанова отметили концертом в Алматы
Сколько спортсменов представят Казахстан на зимней Олимпиаде
Около 130 тысяч домов остались без света в США из-за снежной бури
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
Путинцева завершила свое участие в Australian Open-2026
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Все дело в пене из полиуретана
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
МЧС Казахстана напомнил о безопасности при Крещенских купаниях в 2026 году
186 млн человек останутся без работы в 2026 году
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот

Читайте также

В Риме похоронили Валентино Гаравани
Новая авария с поездом произошла в Испании
Еще один поезд сошел с рельсов в Испании
В Испании объявили траур после столкновения поездов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]