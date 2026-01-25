Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным канала BFMTV, парламент начнет рассматривать законопроект уже 26 января.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен ускорить процесс принятия закона о запрете в республике социальных сетей для детей моложе 15 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Я поручил правительству применить ускоренную процедуру для принятия закона», - приводит слова президента телеканал.

«Это очень ясный сигнал: мозги наших детей и наших подростков не продаются. Их эмоции не продаются ни американским платформам, ни китайским алгоритмам», - подчеркнул Макрон.

Этот же закон запретит подросткам использовать мобильные телефоны в школах.

Французский лидер ранее заявлял, что намерен действовать "по австралийскому образцу".

9 декабря 2025 года в Австралии вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Как сообщалось в заявлении интернет-регулятора страны, с 10 декабря 2025 года соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков.