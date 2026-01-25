Макрон поручил ускорить принятие закона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
По данным канала BFMTV, парламент начнет рассматривать законопроект уже 26 января.
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен ускорить процесс принятия закона о запрете в республике социальных сетей для детей моложе 15 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Я поручил правительству применить ускоренную процедуру для принятия закона», - приводит слова президента телеканал.
«Это очень ясный сигнал: мозги наших детей и наших подростков не продаются. Их эмоции не продаются ни американским платформам, ни китайским алгоритмам», - подчеркнул Макрон.
Этот же закон запретит подросткам использовать мобильные телефоны в школах.
Французский лидер ранее заявлял, что намерен действовать "по австралийскому образцу".
9 декабря 2025 года в Австралии вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Как сообщалось в заявлении интернет-регулятора страны, с 10 декабря 2025 года соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков.