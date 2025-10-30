В мире продолжают расти продажи смартфонов. Судя по предварительным выводам экспертов Международной корпорации данных (International Data Corporation, IDC), по итогам третьего квартала текущего года мировые продажи смартфонов увеличились на 2,6%, до 322,7 млн единиц, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост обеспечил премиальный сегмент: потребителей привлекли предлагаемые производителями инновационные продукты с поддержкой искусственного интеллекта, часть нового спроса закрыли люди, которые захотели обновить свой смартфон и купить более новую или «продвинутую» версию.

В пятёрку популярнейших брендов, как и в прошлом году, вошли Samsung, Apple, Xiaomi, Transsion и vivo. Лидер продаж — Samsung — за год укрепил позицию на рынке, увеличив свою долю в продажах с 18,4% до 19%. За третий квартал 2025-го в мире купили 61,4 млн смартфонов этого производителя — на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Apple продолжает отвоёвывать свою часть рынка: доля бренда за июль–сентябрь 2025-го выросла до 18,2%, а количество проданных смартфонов — до 58,6 млн единиц.

«Apple показала свои лучшие результаты за июль. Спрос на новую линейку iPhone 17 был высоким, а количество предварительных заказов превысило показатели предыдущего поколения. В то же время Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 превзошли все предыдущие складные модели, придав новый импульс развитию сегмента складных устройств», — отметили эксперты IDC.

Третью строчку в топ-5 популярных брендов заняла китайская корпорация Xiaomi, чья доля в глобальных продажах составила 13,5%. На четвёртом и пятом местах расположились другие китайские бренды — Transsion и vivo.

В Казахстане самыми популярными вновь стали смартфоны Apple. Согласно данным Global Stats, в сентябре 2025 года доля «яблочного» бренда в продажах на казахстанском внутреннем рынке выросла до 44,5%. Если рассмотреть динамику за последний год, iPhone как были, так и остались лидерами спроса: с сентября прошлого года доля Apple в продажах смартфонов в Казахстане выросла более чем на 6 процентных пунктов.

Второе место по популярности заняли смартфоны Samsung. Правда, доля бренда в продажах в Казахстане за год уменьшилась с 21,3% до 20,6%. В тройку лидеров также вошёл китайский производитель Xiaomi. Впрочем, за год продажи смартфонов этого бренда сильно сократили свой удельный вес на внутреннем рынке РК: с 17,9% до 13,4%.

Судя по таможенной статистике, общее количество смартфонов, завезённых в Казахстан за январь–август текущего года составило 2,5 млн единиц — на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Стоимостный объём импорта смартфонов за тот же период сократился более чем на 27%, до 524,3 млн долл. США.

Не исключено, что по итогам октября ситуация поменяется и отрицательная динамика сменится на положительную. Данные, опубликованные Комитетом государственных доходов Министерства финансов (КГД МФ) РК, пока не учитывают первые результаты продаж главной новинки года, iPhone 17, которые стартовали 19 сентября.

Главный поставщик смартфонов для Казахстана — Китай. Судя по данным КГД МФ РК, на долю Поднебесной за восемь месяцев текущего года пришлось 54,8% импорта смартфонов в нашу страну. Из КНР в РК ввезли 1,4 млн смартфонов — на 9,8% меньше, чем годом ранее. При этом стоимостный объём поставок сократился сразу на 39,9%. Китай делит казахстанский рынок смартфонов с Вьетнамом, импорт из которого в январе–августе текущего года составил 1,1 млн смартфонов, а доля — 42,2%. Данные КГД МФ РК показывают: Вьетнам значительно (на 25,4%) нарастил стоимостный объём поставок в Казахстан и уже обогнал Китай. Показатель в деньгах достиг 260,5 млн долл. США. Импорт смартфонов в РК из прочих стран суммарно составил всего 3%.

Что касается цен на мобильные телефоны, с начала текущего года наблюдается рост. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе индекс розничных цен на телефонное и факсимильное оборудование в стране превысил 124%. Далее удорожание ежемесячно шло по нарастающей, а максимальный рост розничных цен наблюдался в мае, когда телефонное и факсимильное оборудование подорожало сразу на 32,7% по сравнению с маем 2024-го. В сентябре текущего года цены на продукцию этой товарной категории выросли на 14,6%.