Финграмотность – в школы

О мерах противодействия финансовым пирамидам и планируемых проектах на 2023 год на брифинге в СЦК рассказал заместитель руководителя управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов. В частности, он напомнил, что особенностью финпирамиды является обещание быстрых денег, и посоветовал проверять подобные проекты на наличие официальной регистрации и лицензии. Финансовые пирамиды функционируют под видом сетевого маркетинга, инвестиционных компаний, криптоплощадок, организаций, обучающих блокчейн-технологиям, и чатов в мессенджере WhatsApp.

Официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов сообщил, что с начала учебного года сотрудниками агентства проведена работа в 390 школах, 64 колледжах и 52 вузах. За первый квартал 2023 года охвачено 196 школ, 21 колледж и 19 вузов.

Что касается олимпиады, то, как сказал Алибек Абдилов, она будет проходить по курсу «Глобальные компетенции», состоящему из двух юнитов – «Основы бизнеса и предпринимательства» и «Финансовая грамотность». В олимпиаде примут участие ученики 10–11-х классов.

Представители агентства сообщили, что в целях предот­вращения вовлечения в мошеннические схемы работает Telegram-бот для граждан, который проверяет интернет-ресурсы на наличие признаков финпирамид. К слову, в этом году уже заблокировано более 3 тыс. подобных сайтов.

В ходе брифинга было также отмечено, что внедрена аналитическая система, поз­воляющая проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией финпирамид. Так, за пять пос­ледних месяцев 39 тыс. граж­дан направлены предупреж­дающие оповещения, 97% из которых отписались от подоз­рительных аккаунтов.

Помимо этого, реализуется проект, где в качестве КРI определены «сокращение жизненного цикла финпирамиды и минимизация их вкладчиков». Задача АФМ – выявить «лжефинансовые» компании, не дожидаясь заявлений. Предполагается также реализовать механизм СМС-оповещения граждан о способах совершения преступлений и разработать меры для предот­вращения распространения таргетированной рекламы незаконных проектов.

Руководитель управления АФМ Омирсерик Тажмаганбетов указал на положительную динамику в работе над возмещением ущерба:

– Если в 2020 году удавалось возместить только один процент от причиненного граж­данам ущерба, то сейчас по завершенным расследованиям мы добились почти полуторакратного обеспечения его возмещения.

Отвечая на вопросы журналистов, спикеры проинформировали, что наибольшее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид выявили в Алматинской области, далее в списке антирейтинга – Астана, Караганда, Актобе.