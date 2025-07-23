Фискальная устойчивость без подавления деловой активности
Асель Абен, главный эксперт отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК
Логика налоговой реформы заключается в том, чтобы одновременно увеличить доходную базу бюджета, улучшить администрирование и смягчить нагрузку для уязвимых групп и чувствительных секторов. Изменения направлены на обеспечение справедливого налогообложения тех видов деятельности, которые приносят прибыль за счет операций с деньгами, транзакций и перераспределения ресурсов, но не создают реальной добавленной стоимости и нередко сопряжены с теневыми схемами.