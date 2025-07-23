В первую очередь Правительство делает ставку на увеличение доходов за счет более эффективного сбора налогов и расширения налогооблагаемой базы. К слову, в первом полугодии 2025 года доходы государственного бюджета составили около 11 трлн тенге, что превышает план на 6,4% и на 18,8% превосходит уровень аналогичного прошлогоднего периода. Это свидетельствует о повышении фискальной дисциплины и улучшении администрирования.

Власти ожидают, что введенные налоговые изменения принесут в бюджет со следующего года свыше 3 трлн тенге, что повысит ресурсную базу для финансирования инфраструктурных проектов, социальной сферы и ГЧП.

Ключевым элементом налоговой реформы стало повышение базовой ставки НДС до 16% начиная с 2026 года. Одновременно с этим снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тыс. МРП (40 млн тенге). Это расширит охват налогооблагаемых субъектов и поспособствует увеличению поступлений в бюджет. Само собой, включение в систему НДС дополнительного сегмента малого бизнеса неизбежно потребует от таких предприятий ведения полноценного бухгалтерского учета.

В качестве компенсирующих мер рассматривается внедрение кассового метода расчета НДС для малого и среднего бизнеса, а также автоматизация админис­трирования за счет использования электронных счетов-фактур и интеграции с банковскими сервисами. Критически важно, чтобы эти изменения сопровож­дались цифровыми инструментами и простыми, доступными процедурами, в противном случае существует риск перегрузки малого бизнеса и ухода части предпринимателей в теневой сектор.

Вместе с этим предусмотрено снижение ставки до 5% с 2026 года и 10% – с 2027 года на медуслуги и лекарства. Это делается для защиты потребителей и сохранения социальной чувствительности.

Дополнительно пересматриваются правила расчета подоходного налога – вводится новый порядок налогообложения прибыли от ценных бумаг. Валютные доходы теперь будут конвертироваться по среднегодовому курсу. Эти и другие меры направлены на повышение прозрачности и борьбу с уклонением от налогов, особенно среди высокодоходных групп.

Вместе с тем вводятся послаб­ления – от индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ, увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью.

Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, но вводятся дифференцированные ставки: 25% – для банков (за исключением кредитования субъектов бизнеса) и игорного бизнеса, 5% – для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027-м. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной – 3%.

Конечно же, разумное балансирование ставок требует жесткого контроля против искусственного «маскирования» бизнеса под льготные категории. Кроме того, очень важно, чтобы Правительство не ограничивалось фискальными мерами, а сопровождало реформу макроэкономическим мониторингом и гибкой корректировкой.

Принятые меры также отражают стремление перейти от экстенсивной модели заимствований к устойчивому финансированию за счет внутренних доходов. С моей точки зрения эффективность реформы будет зависеть не только от запланированных параметров, но и от того, насколько точно и последовательно она будет реализована. Важно, чтобы дополнительные доходы действительно шли на развитие, а не на затыкание текущих дефицитов. Также критично важно, чтобы налоговая нагрузка не тормозила инвестиционную активность и потребительский спрос.

Таким образом, логика реформы заключается в перераспределении нагрузки – государство забирает больше с тех, кто может платить, и облегчает бремя чувствительных секторов. Это стратегически обоснованный подход, если он будет реализован с учетом макроэкономических рисков, социальной чувствительности и транспарентности в расходовании новых поступлений.