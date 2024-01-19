Физику через комиксы преподает молодой учитель из области Абай

По информации Минпросвещения, преподаватель лицея «Білім-инновация» области Абай Жаскайрат Наубетов создал комиксы на темы «Плотность», «Законы Ньютона», «Закон сохранения энергии» и «Закон Архимеда» для учащихся 7 и 9 классов.

«Когда я начал применять комиксы, у учащихся вырос интерес к физике. Они стали с энтузиазмом изучать мой предмет. Сейчас молодое поколение проводит много времени в смартфоне. Этот метод был рациональным в том, чтобы проводить время на телефоне эффективно и с пользой. Также это развивает мышление учеников, творческие навыки и умение рисовать. Сейчас учащиеся сами учатся создавать комиксы и используют их для понимания новой темы», — поделился учитель.