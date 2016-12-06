ФК "Кайрат" ищет пресс-секретаря

В футбольном клубе "Кайрат" открыта вакансия на должность пресс-атташе, передает Kazpravda.kz.
"Мы предлагаем всем соискателям интересную работу в сфере футбола. Для работы на этой должности нам нужны креативные, грамотные и коммуникабельные люди. Вы можете получить шанс работать в легендарном алматинском футбольном клубе с молодым и квалифицированным коллективом", – указывается в сообщении клуба.
К кандидатам предъявляются следующие требования: - грамотность; - инициативность; - коммуникабельность; - готовность к ненормированному рабочему графику; - владение графическими редакторами; - знания в сфере SMM; - владение государственным и иностранными языками.
Также сотрудник по связям со средствами массовой информации должен иметь один из следующих квалификационных документов: диплом журналиста, стаж работы – не менее 1 года профессиональной практики в сфере журналистики или в сфере связей с общественностью.