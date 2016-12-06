Спорт
ФК "Кайрат" ищет пресс-секретаря
В футбольном клубе "Кайрат" открыта вакансия на должность пресс-атташе, передает Kazpravda.kz.

"Мы предлагаем всем соискателям интересную работу в сфере футбола. Для работы на этой должности нам нужны креативные, грамотные и коммуникабельные люди. Вы можете получить шанс работать в легендарном алматинском футбольном клубе с молодым и квалифицированным коллективом", – указывается в сообщении клуба.

К кандидатам предъявляются следующие требования:
- грамотность;
- инициативность;
- коммуникабельность;
- готовность к ненормированному рабочему графику;
- владение графическими редакторами;
- знания в сфере SMM;
- владение государственным и иностранными языками.

Также сотрудник по связям со средствами массовой информации должен иметь один из следующих квалификационных документов: диплом журналиста, стаж работы – не менее 1 года профессиональной практики в сфере журналистики или в сфере связей с общественностью.

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