В 2024-м в нашей стране была принята Концепция развития государственной службы РК на 2024–2029 годы, один из этапов реализации которой – обновление законодательства о госслужбе. Проект нового закона в этой сфере разработан Агентством РК по делам госслужбы.

Сейчас документ проходит этап научного и экспертного обсуждения. Именно с этой целью в Maqsut Narikbayev University состоялось заседание круглого стола, на котором были представлены и обсуждены основные новеллы, предлагаемые законопроектом.

Выступая на встрече, председатель АДГС Дархан Жазыкбай отметил, что в законопроекте по-новому определены миссия, задачи и требования государственной службы. Он рассказал о ходе дальнейшего законодательного совершенствования и формирования сервисного государственного аппарата, отвечающего запросам и потребностям граждан.

– Фундаментальный принцип «Не человек для государства, а государство для человека», который определил в качестве приоритета Президент страны, требует работы государственного аппарата в открытом, ориен­тированном на человека формате. Новый законопроект предусматривает установление клиентоориентированной модели поведения госслужащих. Планируется законодательное закреп­ление требований, включающих пат­риотизм, открытость и профессио­нализм, сервисность и нетерпимость к правонарушениям, – обозначил основные моменты глава АДГС.

Законопроектом также предусмотрено внедрение института безупречной репутации, направленного на обеспечение профессионализма, порядочности, нравственности, а также приверженности служащих к государственным и общественным интересам. Требования к безупречной репутации предполагают введение дополнительных ограничений при назначении, а ее наличие становится одним из основных критериев при назначении на государственные долж­ности и продвижении по службе.

Проект закона предлагает также введение норм, которые позволят государственным служащим принимать управленческие решения в случае необходимости защиты интересов государства и общества без излишней бюрократии и формальных процедур.

В рамках внедрения гибридной модели государственной службы предлагается формирование механизмов горизонтального продвижения служащих корпуса «Б» в рамках одной должности (с учетом результатов оценки деятельности, обучения и стажировки). Данная норма послужит дополнительным стимулом профессионального роста. Включенные в законопроект новеллы также предпола­гают ликвидацию внутренних конкурсов. Ожидается, что это в значительной степени будет способствовать расширению кадрового отбора.

Кроме того, в целях привлечения молодежи в государст­венные органы, опираясь на опыт Японии и Сингапура, предполагается создание института ранней профессио­нальной ориен­тации, охватывающего школьный и университетский уровни. Инициатива позволит мотивировать талантливую молодежь на государственную службу со школьного возраста.

Участие в обсуждении законопроекта приняли председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев, депутаты Мажилиса Парламента Мурат Абенов и Марат Башимов, заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт

Нурмуханов, вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев, представители госорганов и гражданского общества, юристы, эксперты и специалисты в области государственного управления. Модератором заседания выступил доктор юридических наук Марат Когамов.

Участники встречи подробно обсудили основные подходы разработанного агентством законопроекта. Как отмечалось, предлагаемые законодательные меры будут способствовать обеспечению эффективности деятельности государственного аппарата, росту доверия общества к деятельности госорганов.