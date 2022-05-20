Фонд развития промышленности уличили в ограничении конкуренции

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана по результатам рассмотрения обращения страховой компании АО «СК «Евразия» в отношении АО «Фонд развития промышленности» вынесло уведомление фонду о прекращении действий, ограничивающих конкуренцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Согласно условиям договора, заключаемого фондом с лизингополучателем, фонд идентифицирует риски, связанные с необходимостью страхования применительно к каждой категории предметов лизинга и/или предметов залога.

В январе 2021 года Фонд развития промышленности создал пул страховых компаний, в который вошли АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык», АО «СК «НОМАД Иншуранс», АО «СК «Казахмыс», АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр) и АО «СК «Виктория».

«В рамках работы с обращением АЗРК установил, что при заключении договора лизинга фонд настоятельно рекомендовал лизингополучателям заключать договоры страхования предмета лизинга с компаниями-участницами пула.

Подобные действия Фонд развития промышленности ограничивают конкуренцию на рынке страховых услуг, так как предоставляют необоснованные преференции участникам пула», – пояснили в антимонопольном ведомстве.

Уведомление антимонопольного органа подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления. В случае неисполнения уведомления в установленный срок Агентство по защите и развитию конкуренции проведет расследование.