Фонтан идей в дворовом клубе

Как мы уже сообщали, весной нынешнего года в райцентре Илийского района – в поселке Отеген-батыра, открылся социальный клуб «Шыңға өрлеу» («Поднимаясь к вершинам»). Инициатором его создания выступила глава местного общест­венного фонда «Ақ жұлдыз» Гулшар Аптимова. Она – мама шестерых детей, обладатель знака «Күміс алқа».

При поддержке спонсоров в клубе на бесплатной основе организованы внешкольные занятия (своего рода факультативы) по математике, казахскому, русскому, английскому языкам, IT-технологиям. Кроме того, действуют кружки по игре в шахматы, на домбре, рисованию, домоводству. Есть классы музыки, хореографии, физкультуры, вокала, декоративно-прикладного искусства.

Здесь детям помогают готовить домашние задания по школьным предметам, и курсы дополнительного образования прошли уже около 360 младшеклассников из многодетных и малообеспеченных семей. Учебный семестр длится три месяца и рассчитан на 120 учеников.

Отличительная особенность благотворительного проекта – занятия в клубе ведут опытные наставники, педагоги-пенсионеры. Ветераны труда на деле доказывают, что и на заслуженном отдыхе можно приносить пользу обществу.

Как отметила Гулшар Аптимова, дети занимаются с большим удовольствием, получая знания и подтягивая учебу. С каждым днем они открывают в себе новые таланты, а педагоги уже смогли расположить к себе ребят отзывчивостью, добротой.

Довольны и родители, выражаю­щие огромную благодарность авторам проекта. По их словам, дети каждый раз, как на крыльях, «летят» на занятия в клуб. Здесь они расширяют кругозор, развивают творческий потенциал. Нет большей радос­ти, чем видеть, что твой ребенок увлечен, занят любимым, а главное – полезным делом.

К слову, «Шыңға өрлеу» размес­тился в здании бывшего дворового детско-подросткового клуба, пустовавшего долгие годы. Прос­торное помещение отремонтировали, оснастили современным оборудованием и мебелью. Энтузиастам-общественникам удалось возобновить работу действовавших здесь когда-то спортивных секций и творческих кружков.

Нынешним летом руководство клуба устроило детям ряд познавательных экскурсий в музеи, театры, библиотеки и зоопарк Алматы. По оценкам педагогов-наставников, по итогам дополнительных занятий успеваемость улучшилась у 70% учащихся. До конца года учебными курсами планируется охватить около 500 сельских ребят.