Фонтан идей в дворовом клубе

Статьи
3
Асет Калымов, Алматинская область

Ветераны-педагоги помогают детям из малоимущих семей подтянуть учебу и обрести новые знания.

фото клуба «Шыңға өрлеу»

Как мы уже сообщали, весной нынешнего года в райцентре Илийского района – в поселке Отеген-батыра, открылся социальный клуб «Шыңға өрлеу» («Поднимаясь к вершинам»). Инициатором его создания выступила глава местного общест­венного фонда «Ақ жұлдыз» Гулшар Аптимова. Она – мама шестерых детей, обладатель знака «Күміс алқа».

При поддержке спонсоров в клубе на бесплатной основе организованы внешкольные занятия (своего рода факультативы) по математике, казахскому, русскому, английскому языкам, IT-технологиям. Кроме того, действуют кружки по игре в шахматы, на домбре, рисованию, домоводству. Есть классы музыки, хореографии, физкультуры, вокала, декоративно-прикладного искусства.

Здесь детям помогают готовить домашние задания по школьным предметам, и курсы дополнительного образования прошли уже около 360 младшеклассников из многодетных и малообеспеченных семей. Учебный семестр длится три месяца и рассчитан на 120 учеников.

Отличительная особенность благотворительного проекта – занятия в клубе ведут опытные наставники, педагоги-пенсионеры. Ветераны труда на деле доказывают, что и на заслуженном отдыхе можно приносить пользу обществу.

Как отметила Гулшар Аптимова, дети занимаются с большим удовольствием, получая знания и подтягивая учебу. С каждым днем они открывают в себе новые таланты, а педагоги уже смогли расположить к себе ребят отзывчивостью, добротой.

Довольны и родители, выражаю­щие огромную благодарность авторам проекта. По их словам, дети каждый раз, как на крыльях, «летят» на занятия в клуб. Здесь они расширяют кругозор, развивают творческий потенциал. Нет большей радос­ти, чем видеть, что твой ребенок увлечен, занят любимым, а главное – полезным делом.

К слову, «Шыңға өрлеу» размес­тился в здании бывшего дворового детско-подросткового клуба, пустовавшего долгие годы. Прос­торное помещение отремонтировали, оснастили современным оборудованием и мебелью. Энтузиастам-общественникам удалось возобновить работу действовавших здесь когда-то спортивных секций и творческих кружков.

Нынешним летом руководство клуба устроило детям ряд познавательных экскурсий в музеи, театры, библиотеки и зоопарк Алматы. По оценкам педагогов-наставников, по итогам дополнительных занятий успеваемость улучшилась у 70% учащихся. До конца года учебными курсами планируется охватить около 500 сельских ребят.

#дети #клуб #дворовый клуб #занятия #Шыңға өрлеу

Популярное

Все
Битвы интеллектуалов
«Хумо» побеждает, а «Барыс»...
Это наша борьба
О призерах и неудачниках
Память о последнем хане
Карьер или парк?
В поисках новых смыслов
Там, где ходит розовый фламинго
Нет границ для творчества
Нехватка врачей в Акмолинской области снизилась в этом году
Под прикрытием
В мире мудрых слов
ТРУДности трудоустройства
Большой потенциал
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Женское дело
Как сберечь «золотую» курицу?
Большая радость для малых сел
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Министра обороны Китая сняли с должности
В Астане на новом мосту Тауелсиздик приступили к испытаниям
Коронавирус: проблемы, поиски, решения
Высокая оценка
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
По труду и награда
Творчество во имя мира и согласия
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Большой потенциал
ТРУДности трудоустройства
В мире мудрых слов
Под прикрытием

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]