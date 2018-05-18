​#Food.Net

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Как мы знаем по собственному опыту и школьным учебникам биологии, живые организмы нуж­даются в восполнении энергии. Для этого необходимо получать питательные вещества, калории, витамины и минералы. Скажем, как компьютеру не обойтись без электричества, а беспроводным гаджетам без заряженной батареи, так и человеку не прожить без пищи и воды.

Но если электричество как таковое нельзя облечь в другую форму, подать под экзотическим соусом или же приправить специей, то с едой это получается достаточно неплохо, а у избранных даже очень хорошо. И тут на помощь к нам приходит человеческая деятельность по приготовлению пищи из минералов и продуктов растительного и животного происхождения с помощью специального оборудования, комплекса технологий и рецептов. А вот с последними нас непременно выручит всезнайка Интернет.

В далекую-далекую безсетевую эпоху людям приходилось экспериментировать над технологией приготовления пищи методом проб и ошибок. Рецепты передавались из поколения в поколение, из уст в уста. Бережно хранились и обновлялись с появлением в широком употреблении еще недавно дефицитных продуктов.

Вспомним хотя бы такой непременный атрибут новогоднего дастархана в странах бывшего Сою­за, как салат «оливье», получивший свое прозвище от соз­дателя – французского повара Люсьена Оливье. К слову, у этого холодного блюда есть и другие названия, как то «Зимний», «Мясной», «Русский» или «Гусарский».

Так вот, у него, помимо разных имен, существуют и всяческие версии приготовления, основанные на всевозможных комбинациях ингредиентов. Но традиционный, устоявшийся рецепт (отличающийся в зависимости от страны проживания, климата и социальной составляющей), как правило, записывался в общей тет­радке и переходил по наследству от матери к дочери, впрочем, как и другие не менее традиционные и привычные нам кушанья.

Но это все дела давно минувших дней, преданья старины глубокой… Сегодня же мы можем получить какой угодно рецепт, всего лишь простучав по клавишам его название. Ну, а если вы не знаете, что конкретно хотите вкусить, можно ввести в строку поисковика хотя бы один основной ингредиент, имеющийся в наличии, и вуаля – масса алгоритмов приготовления из него, и даже больше – один и тот же алгоритм во всевозможных вариантах.

Страничка результатов поис­ка будет пестрить не только сайтами-сборниками рецептов. Там вы обнаружите целые блоги, пос­вященные кулинарии, с фото, видео пошагового приготовления блюда; сайты, рекомендующие кулинарные книги, мастер-классы, школы; ссылки на кулинарные каналы видеохостингов. Опять же, существуют очень удобные приложения, скачав которые в смартфон, вы сможете ежедневно радовать себя вкусными и полезными яствами.

#КУЛИНАРНЫЙ КАЗНЕТ

История кулинарного сетевого пространства нашей страны начиналась с блог-платформы Yvision, созданной в 2008 году для бесплатного ведения онлайн-дневников и рекламных корпоративных блогов. Авторы этого ресурса радовали своих читателей необычными блюдами собственного приготовления с приложением фотографий готовых шедевров и рецептов. Среди них были как любители кулинарного искусства, так и профессионалы этой сферы.

К сожалению, многие блоги Yvision сейчас заброшены. Так как пик развития ресурса пришелся на 2010–2011 годы, именно в то время и появлялись самобытные авторы, которые впоследствии обнаруживали для себя другие платформы или совсем отказывались от блогинга в силу разных причин.

Кроме того, стоит отметить, что, несмотря на большое количест­во людей, увлеченных ведением кулинарных страничек на территории Казнета, как таковое поле искусства приготовления пищи не так широко и необъятно, как хотелось бы.

@БЛОГОБЛЮДА

В истории развития полчища писателей от кулинарии занимает место и еще одна блог-величина Казнета – платформа Орда

(Horde.me). В переводе с английского наречия horde интерпретируется как шумная, веселая компания, в чем и заключена сущность проекта, существующего с 2011 года. Жители этого ресурса охватывают в своих постах широкий спектр тем: общество, культура, путешествия, юмор, кино, поэзия. Не забывают рассказывать и о кулинарных приключениях.

К примеру, одним из интернет-дневников, заслуживающих отдельного внимания, является блог под авторством Medichi. На ее счету 350 постов, неплохой рейтинг, масса достижений и больше 10 тыс.комментов благодарных читателей. Ее экскурсы в кулинарную степь переплетаются с историями из жизни, поэтические метафоры плавно вживаются в ткань текста. Здесь вы получите не просто сухой алгоритм получения блюда, а научитесь чувствовать волшебство кулинарного искусства.

Наряду с претендующими на профессионализм ордынскими кулинарами есть и начинающие поварята, вместе с которыми можно постигать науку приготовления пищи с азов, переходя к более многоступенчатым рецептам. Например, блогер с ником Matilda, имеющий в своем активе 41 пост и более 3 тыс. комментариев. Здесь стиль изложения тяготеет больше к дружеским советам.

Еще один ресурс, жители которого затрагивают и тему питания в числе бесконечного множества других, – крупнейший форум «Все вместе» (vse.kz). В разделе «Еда» публикуются кулинарные посты, там можно найти ссылки на форумные рецепты и обсуж­дения, информацию о том, где вкусно поесть, как, что и из чего приготовить.

Помимо юзерян, пробующих свои силы на блогерских платформах, есть и кулинары, вышедшие за их рамки. Таких пока единицы, но заявка довольно перс­пективная. Например,

foodcritic.kz – результат работы нескольких авторов, рассказываю­щих о фуд-шопинге, кулинарных хитростях, фуд-путешествиях, публикующих ресторанную критику и, конечно, рецепты приготовления блюд; cook4Style.kz – стильная страница, ориентированная в большей степени на женскую аудиторию; oede.kz – проект, знакомящий не только с гастрономическими чудесами, но и с интересными фактами их появления, и т. д.

@АППЕТИТНЫЕ ФОТО

И раз уж речь о еде, нельзя обойти вниманием и такое популярное в соцсетях направление, как фуд-фото. Безусловно, рассказы о хлебе насущном были бы не так впечатляющи, не сопровождайся они вкусным визуальным рядом. Мало поделиться историей приготовления блюда, надо его красиво показать. Немаловажны в таком деле правильно выстроен­ная композиция кадра, удачное освещение, ракурс, использование атрибутов, делающих кадр сочнее, аппетитнее.

Презентация кулинарных шедевров посредством фото уже не просто заметка в ленте соцсети. Это модное направление современной фотографии, кропотливый труд, требующий не только энергетических и умственных затрат, но и профессиональной техники, ну и, конечно, таланта. По данной тематике проводятся мастер-классы, публикуются материалы в Сети, печатаются книги.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На просторах Казнета существует еще много проектов о кулинарии, цепляющих глаз и радующих эстетически настроенных любителей покушать и приготовить. В контексте такого разнообразия нелишне отметить, что казахстанский сегмент Интернета – хороший трамплин для стартаперов. У нас в стране масса креативных, нестандартно мыслящих людей. Отрадно то, что их начинания (в некоторых случаях выходящие за рамки Сети и обретающие развитие в реале) находят отклик не только в сердцах казахстанской аудитории, но и среди пользователей других стран.