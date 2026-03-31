22–24 апреля в Казахстане сос­тоится важное международное событие – здесь пройдет Региональный экологический саммит, инициированный Главой государства на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и получивший широкую поддерж­ку международного сообщества. Подробнее о предстоящем мероприятии рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев на пресс-конференции в СЦК.

Как заявил вице-министр, на сегодняшний день число зарегистрированных участников уже превысило 2,8 тыс. человек, из которых более тысячи – иностранные делегаты. Также ожидается участие более 90 высокопоставленных гостей, включая глав государств, министров и руководителей международных организаций, что придаст мероприятию значительный политический вес и международную значимость.

– Такие крупные организации, как ЮНИСЕФ, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии и Международное энергетическое агентство, окажут основную экспертную и содержательную поддержку. Их участие позволит сформировать повестку дня саммита с учетом глобальных приоритетов устойчивого развития и опираться на передовой международный опыт, – отметил Мансур Ошурбаев.

Вице-министр подчеркнул: саммит в первую очередь направлен на достижение конкретных результатов. По его итогам ожидается принятие совместной декларации глав государств Центральной Азии о региональном сотрудничестве в области экологии и устойчивого развития. При этом инструментом реализации выработанных решений станет Региональная программа действий с агентствами ООН для устойчивого будущего ЦА, которая включает регио­нальные инициативы по тематичес­ким направлениям форума.

В рамках программы предус­мотрена реали­зация природоориентированных инициатив, включая формирование

Рамочной программы партнерства по циркулярной экономике, направленной на развитие устойчивых моделей производства и потребления.

Кроме того, по итогам тематичес­ких сессий ожидается принятие либо подписание более 30 совместных инициатив, меморандумов, соглашений, направленных на расширение практического взаимодействия, что поможет обеспечить переход от диалога к конкретным действиям и усилить региональную кооперацию.

Знаковым событием в период проведения саммита станет международная выставка зеленых технологий RES EXPO 2026 на территории международного выставочного центра EXPO, где крупные промышленные предприятия представят внедряемые и планируемые к внедрению технологии, направленные на улучшение экологической ситуации. В выставке примут участие компании как минимум из 30 стран.

По словам Постоянного координатора ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, 17 агентств ООН выступают соорганизаторами 23 сессий в рамках саммита. В цент­ре внимания – вопросы климата, водных ресурсов (в частности проблематика

Каспийского и Аральского морей), биоразнообра­зия, здравоохранения, гендерного равенства, молодежи, устойчивых городов и зеленой экономики.

– Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил своим представителем на саммите заместителя по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Для ООН большая честь участвовать в подготовке к Регио­нальному экологическому саммиту в этом году. Казахстан инициировал его как важную платформу для диалога, расширения партнерства и практических решений. В условиях, когда экологические вызовы становятся все более сложными и взаимо­связанными, такой саммит особенно своевременен, – выразила уверенность Саранго Раднарагча.