На страже прав детей

Проекты
0
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Цифровая платформа AI Jan внедряется в образовательных организациях города Туркестана.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Платформа создана для мониторинга социально-психологической атмосферы в школах и колледжах. Ее ключевая задача – раннее выявление приз­наков буллинга, психологичес­кого давления, социальной изоляции и других факторов риска, которые могут негативно повлиять на эмоциональное состояние учащихся. Использование цифровых технологий позволяет системно анализировать ситуацию и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Важная особенность платформы – возможность отправки анонимных сообщений. Ученики могут сообщить о случаях травли или психологического давления без страха быть раскрытыми. Такая функция значительно повышает вероятность того, что подростки будут обращаться за помощью, а специалисты смогут своевременно вмешаться в конфликтную ситуацию.

Система использует элементы искусственного интеллекта для анализа поступающей информации. Алгоритмы помогают выявлять тревожные сигналы, формировать оценки рисков и направлять данные ответственным специалис­там: школьным психологам, педагогам и представителям профильных ведомств. Так появляется более эффективный механизм профилактики правонарушений и защиты прав детей.

Новые технологии работают на формирование безопасной школьной среды. Цифровизация постепенно становится важным инструментом решения социальных проблем, включая буллинг в образовательных учреждениях. Она поз­воляет не только фиксировать случаи травли, но и предупреж­дать их на ранних стадиях. Проект реализуется в рамках межведомственного сотрудничества, что обеспечивает координацию действий различных государственных структур и организаций образования.

Цифровые решения, подобные AI Jan, демонстрируют, что технологии могут играть ключевую роль в формировании безопасной образовательной среды. Использование ИИ, аналитики данных и анонимных каналов связи помогает быстрее выявлять проблемы, предотвращать конфликты и создавать условия, в которых каждый ученик чувствует себя защищенным.

#Туркестан #цифровизация #школы #AI Jan

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]