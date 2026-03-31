Как рассказали в областном управлении образования, год назад эта школа стала первой ласточкой пилотного проекта Google for Education, нацеленного на ликвидацию разрыва в качестве обучения на селе и в городе. Урыль получил поддержку респуб­ликанского Фонда устойчивого развития образования (ФУРО), а также фонда Aitas foundation. Смысл проекта – в предоставлении учебным заведениям доступа к лучшим сервисам Google, помогающим в учебе, в том числе Google Classroom, Assignments, Admin, BigQuery, Looker Studio, Gemini и другим. «Эти платформы и сервисы – помощники в первую очередь для учителя, – пояснили в управлении. – С ними проще организовать урок, подготовить и проверить задания. И главное – они развивают цифровые навыки у детей и педагогов».

Исполнительная власть поддержала проект, обеспечив сельской школе надежный скоростной Интернет, спонсоры оснастили ее 91 мобильным ноутбуком с доступом к облачным разработкам интернет-гиганта. Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» провел обучение тренеров, которые в свою очередь передали знания коллегам в районе.

По словам руководителя Google for Education в странах Европы, Африки и Ближнего Востока Анны Артемьевой, в школе Урыля сделали акцент на использовании нейросетей. Для учеников искусственный интеллект стал обязательным инструментом при подготовке научных проектов и самостоятельных заданий. В целом благодаря цифровым сервисам учебное заведение вошло в замечательный мировой клуб школ-инноваторов.

Всего в Казахстане участниками глобального образовательного проекта стали 14 сельских школ. Учебное заведение из отдаленного таежного района на востоке страны признано его флагманом.