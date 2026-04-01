Выбросы в атмосферу контролируются

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинская область пока не может похвалиться экологическими достижениями: в регионе наличествуют три серьезных источника загрязнения – это жилой частный сектор, который отапливается углем, транспорт и промышленные предприятия. Обуздать рост выбросов в атмосферу здесь пытаются с помощью перевода объектов на газ, модернизации очистного оборудования и внедрения системы мониторинга эмиссий. Последняя дает ощутимый эффект, поскольку позволяет контролировать ситуацию.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Надо отметить, что на восьми из одиннадцати крупных промышленных предприятий Карагандинской области уже внедрена автоматическая система мониторинга вредных выбросов. В первую очередь ее ввели в эксплуатацию на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Это стало важным событием для Караганды, поскольку теплоэлектро­централи выступают основными загрязнителями воздуха.

– На ТЭЦ-1 у нас две дымовые трубы. На них сейчас установлены пробоотборные зонды, датчики и анализаторы, – объясняет замначальника станции по контрольно-измерительным приборам и автоматике Аскар Мукаш. – Они анализируют содержание в дыме таких веществ, как оксиды азота, серы, углерода, пыль и кислород, а потом передают данные в департамент экологии.

Автоматическая система мониторинга обошлась предприятию в 518 млн тенге. Ее запустили в экс­плуатацию в 2024 году. С тех пор на ТЭЦ-1 не было зафиксировано ни одного сверхнормативного выброса вредных веществ в атмосферу.

– На каждом котле у нас стоят эмульгаторы второго поколения, – рассказывает энергетик. – Это аппараты мокрой очистки дымовых газов. Их эффективность составляет более 99%. В них дымовые газы омываются водой, которая потом отправляется на золоотвал. Если вы посмотрите на трубы нашей ТЭЦ, то увидите, что из них идет белый дым. Это очищенные газы и пар.

Автоматический мониторинг выбросов, кроме ТЭЦ, осуществляют также такие предприятия, как Топарская ГРЭС-2, Актауский цементный завод, Балхашский мельзавод и рудник Саяк. Некоторые предприятия, в числе которых Карметкомбинат, пока установили датчики не на всех своих трубах. Однако уже сейчас инспекторы департамента экологии констатируют, что система отслеживания дисциплинирует загрязнителей.

– В случае превышения выбросов мы применяем меры инспекторского реагирования. Однако за 2025 год такие случаи не установлены, – сообщила главный специа­лист департамента экологии по Карагандинской области Людмила Трушина. – Несколько раз фиксировались превышения показателей по выбросам от цементного завода. Но мы получили от его руководства письма о том, что это произошло из-за сбоев в передаче данных.

Улучшилась ли экологическая обстановка в Карагандинской области, после того как крупные промышленные предприятия внедрили автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду? Экологи пока не могут ответить на этот вопрос. Им не хватает данных для сравнения. Ведь раньше замеры выбросов пыли и вредных газов велись лишь время от времени.

Зато сейчас с уверенностью можно сказать, что промпредприятия пристально следят за своими отходами. Поскольку государство ужесточает экологическое законодательство и переходит к принципу «загрязнитель платит и исправляет».

#ТЭЦ #Караганда #экология

