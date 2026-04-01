Всемирная метеорологи­ческая организация (учреж­дение ООН по вопросам, касающимся погоды, климата и воды) официально подтвердила, что период 2023–2025 годов стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура за три года превысила доиндустриальный уровень на 1,48 градуса. При этом тенденция потепления сохраняется уже 11 лет подряд – начиная с 2015-го каждый новый год был жарче, чем предыдущий.

Такие данные ВМО обнародовала после обработки восьми наборов климатических данных со всего мира. Это данные от Службы по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ERA5), Японского метеорологического агентства (JRA-3Q), НАСА (GISTEMP v4), Национального управления по исследованию океанов и атмо­сферы США (NOAAGlobalTemp v6), Метеобюро Соединенного Королевства в сотрудничестве с Отделом исследований климата Университета Восточной Англии (HadCRUT.5.1.0.0) и Berkeley Earth (США).

Анализируя 2025 год, ВМО также впервые учла два дополнительных набора данных: динамически согласованный набор данных о температуре (DCENT⁄UK, США) и объединенный набор данных о приземной температуре Китая (CMST).

«2025 год начался и закончился охлаждающим явлением Ла-Нинья, однако он все равно стал одним из самых теплых годов в мире за всю историю наблюдений из-за накопления в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло. Высокие температуры суши и океана способствовали возникновению экстремальных погодных явлений – волн тепла, сильных дождей и интенсивных тропичес­ких циклонов, что подчеркнуло жизненно важную необходимость в системах заблаговременных предупреждений», – заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

При этом, как подчеркивается в пресс-релизе ВМО, продолжающееся повышение температуры наблюдается не только на поверх­ности Земли, но и в океанах.

В отдельном исследовании, опубликованном в издании Advances in Atmospheric Sciences, говорится, что температура океа­на в 2025 году была одной из самых высоких за всю историю наблюдений, что отражает долгосрочное накопление тепла в климатической системе.

Исследование показало, что глобальная среднегодовая температура поверхности моря в 2025 году была на 0,49 °C выше базового уровня 1981–2010 годов – это третье место в рейтинге самых теплых лет за историю наблюдений.

«Около 90% избыточного теп­ла, вызванного глобальным потеплением, аккумулируется в океане, вследствие чего теплосодержание океана становится важнейшим показателем изменения климата. Согласно исследованию, проведенному под руководством Лицзин Чена из Института физики ат­мосферы при Китайской академии наук, в период с 2024 по 2025 год глобальное теплосодержание океана (ТСО) в верхнем 2000-метровом слое увеличилось на примерно 23 (плюс-минус 8) зеттаджоулей относительно 2024 года. Это примерно в 200 раз превышает общемировой объем производства электроэнергии в 2024 году», – говорится в сообщении ВМО.

Сильнее всего глобальное потеп­ление затронуло тропическую и южную части Атлантического океана, Средиземное море, северную часть Индийского океана и Южный океан.

Согласно данным обновленного в конце прошлого года Доклада о разрыве в уровне выбросов, подготовленного Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), прогнозы глобального потепления на это столетие составляют 2,3–2,5 °C – это произойдет, даже если страны полностью реализуют меры в рамках ОНУВ (определяемые на национальном уровне вклады). А прогнозы, основанные на текущей климатической политике, говорят о потеплении на 2,8 °C.

Для достижения целей Парижского соглашения по ограничению потепления до 2 °C и 1,5 °C в 2035 году годовые выбросы должны быть на 35% и 55% ниже по сравнению с уровнями 2019-го, отмечают специалисты ЮНЕП.

При этом климатические рис­ки растут быстрее, чем инвес­тиции в устойчивость. В обновленном Докладе ЮНЕП о разнице мер адаптации к изменению ­климата отмечается, что к 2035 году странам потребуется до 365 млрд долларов ежегодно для адаптации к изменению ­климата. В то время как нынешние объемы финансирования этой работы составляют около 26–30 млрд долларов в год – почти в 12 раз меньше необходимого.

При этом климатические изменения и их последствия серьезно бьют по экономикам стран мира. По данным ВМО, за последние 50 лет число экстремальных погодных явлений увеличилось в 5 раз, и более 90% природных катастроф связаны с климатом и погодой. Ежегодные потери от климатических катастроф превышают 200–300 млрд долларов. А в уязвимых странах климатические риски могут снижать ВВП на 3–5% в год при отсутствии адаптационных мер.

Центральная Азия нагревается быстрее среднемировых темпов, и для государств регио­на вопросы адаптации имеют особое значение с точки зрения обеспечения экономической устойчивости, водной и продовольственной безопасности, сохранения ледниковых ресурсов, борьбы с опустыниванием, защиты населения.

Поэтому вопросы адаптации к изменению климата станут одной из приоритетных тем Регионального экологического саммита-2026, который пройдет в Астане в апреле. Мероприятие, организуемое в партнерстве с ООН, нацелено на выработку согласованных решений и дейст­венных механизмов, отражаю­щих региональный подход к преодолению климатических и экологических вызовов, предот­вращению рисков и укреплению устойчивости.