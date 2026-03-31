– Нашу область для реализации этого пилотного проекта выбрали неслучайно, – отметил руководитель отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения Аслан Темиров. – Специалисты Yandex по искусственному интеллекту приезжали к нам, оценили условия и подтвердили свой выбор. Наш регион уверенно развивается в направлении цифровизации, у нас имеются и технические возможности, и команда опытных специалистов.

В чем заключается принцип работы ИИ? С помощью технологии компьютерного зрения он просмат­ривает УЗИ-снимки плода, анализирует их и подсказывает врачу, где норма, а где патология. Нейросеть распознает мельчайшие детали, которые может пропустить человеческий глаз. Важно отметить: ИИ станет ассистентом, но не заменит врача, который должен принимать окончательное решение.

Первыми цифрового ассистента начнут использовать в поликлинике № 3 города Караганды. Когда здешние врачи освоят технологию, ее будут внедрять во всех медорганизациях области, где проводят скрининговые УЗИ. Покупать дополнительное оборудование для этого не придется. Специалисты установят программное обеспечение на существующие компьютеры. Искусственный интеллект будет обрабатывать УЗИ-снимки без использования персональных данных пациенток. Планируется, что для хранения и обработки полученной информации, а также для обучения нейросети применят облачные технологии.

Отметим, что карагандинские врачи получили возможность использовать цифровую платформу безвозмездно. Ее уже испытали в России: в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. Кулакова, а также в больницах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. После успешной обкатки цифрового проекта в Караганде его могут масштабировать на весь Казахстан.