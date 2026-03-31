Скрининг проводит ИИ

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Скоро в поликлиниках региона будут использовать искусственный интеллект для выявления порока развития позвоночника и спинного мозга плода – spina bifida. Эта аномалия встречается редко, однако она может приводить к параличу и угрожать жизни новорожденного малыша. Цифровой проект по раннему выявлению этой патологии внедряется в регионе по инициативе компании Yandex Qazaqstan и управления здравоохранения.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Нашу область для реализации этого пилотного проекта выбрали неслучайно, – отметил руководитель отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения Аслан Темиров. – Специалисты Yandex по искусственному интеллекту приезжали к нам, оценили условия и подтвердили свой выбор. Наш регион уверенно развивается в направлении цифровизации, у нас имеются и технические возможности, и команда опытных специалистов.

В чем заключается принцип работы ИИ? С помощью технологии компьютерного зрения он просмат­ривает УЗИ-снимки плода, анализирует их и подсказывает врачу, где норма, а где патология. Нейросеть распознает мельчайшие детали, которые может пропустить человеческий глаз. Важно отметить: ИИ станет ассистентом, но не заменит врача, который должен принимать окончательное решение.

Первыми цифрового ассистента начнут использовать в поликлинике № 3 города Караганды. Когда здешние врачи освоят технологию, ее будут внедрять во всех медорганизациях области, где проводят скрининговые УЗИ. Покупать дополнительное оборудование для этого не придется. Специалисты установят программное обеспечение на существующие компьютеры. Искусственный интеллект будет обрабатывать УЗИ-снимки без использования персональных данных пациенток. Планируется, что для хранения и обработки полученной информации, а также для обучения нейросети применят облачные технологии.

Отметим, что карагандинские врачи получили возможность использовать цифровую платформу безвозмездно. Ее уже испытали в России: в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. Кулакова, а также в больницах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. После успешной обкатки цифрового проекта в Караганде его могут масштабировать на весь Казахстан.

Популярное

Все
Движение в режиме «день в день»
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
В Казахстане судебные исполнители взыскали более 557 млрд тенге за прошлый год
Исторический старт на FIFA Series
Главы правительств Казахстана и России обсудили вопросы сохранения экосистемы Каспия
Неделя мультфильмов: в Казахстане стартовали показы отечественной анимации
Военные и спасатели работают над предотвращением подтоплений в Аркалыке
Одно решение может спасти несколько жизней
Роман Скляр и Чжао Лэцзи обсудили расширение сотрудничества в транспорте, инвестициях и энергетике
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
В Казахстане снизилась заболеваемость туберкулезом - Минздрав
Велоспорт для равных возможностей
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

95-летней женщине в Алматы провели сложную операцию на серд…
Новую концепцию развития здравоохранения разработали в Каза…
Глава ЮНИСЕФ отметил лидерство Казахстана в детском здравоо…
Шестилетнего ребенка с редкой опухолью мозга прооперировали…

