Дом культуры на радость сельчанам

Хорошая новость
6
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Открытие нового Дома культуры в селе Катарколь Бурабайского района стало настоящим событием для сельчан.

фото пресс-службы облакимата

– В нашем селе полноценного Дома культуры не было долгих 30 лет, – говорил ветеран труда Кабдрашит Махметов на торжественной церемонии. – А юных и взрос­лых самородков – музыкантов, художников и других талантов – в нашем живописном крае немало. Новое здание клуба – настоящий подарок для сельчан, особенно для подрастающего поколения.

Просторный и уютный двух­этажный Дом культуры стал и украшением села и местом притяжения творческого сообщества. Во вместительном здании есть концертный и танцевальный залы, а также другие помещения для проведения культурно-массовых мероприятий и занятий творчес­ких кружков. Расположилась здесь и сельская библиотека.

Важность нового очага культуры для сельских жителей трудно переоценить. Катаркольцы творить и любят, и умеют. Так, уже 24 года радует земляков хоровой коллектив «Гармония» – неоднократный лауреат конкурсов народной песни. Два года назад создана и успешно выступает на сцене вокальная группа «Веснянка». Теперь же у катаркольцев появился мощный импульс для дальнейшего развития народного творчества.

#село #дом культуры #Катарколь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]