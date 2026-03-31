День смеха. Или все-таки День дурака?

Колонка обозревателя
Раушан Бостанова

Что такое 1 апреля? Повод разыграть коллегу и спрятать соль в сахарнице? Да, это редкий день, когда взрослым официально разрешено немного подурачиться.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В детстве я относилась к нему настороженно. Еще с вечера звучало классическое: «Первого апреля никому не верю». И утро начиналось как будто с повышенной бдительности. Кто-то обязательно готовил «сюрприз», кто-то – ответную шутку. Школьные розыгрыши иногда были шумными, иногда – неуклюжими, а иногда – слишком изобретательными. «У тебя спина белая» превращалось в целую спецоперацию с мелом и заговорщическими взглядами. А приклеить записку на спину однокласснику «Пни меня» становилось квестом, который мог вырасти в «битвы бригад» с ожиданием очередного 1 апреля – чтобы отомстить.

Но, если честно, именно в этой суете было что-то очень живое. Неловкое, неидеальное, но настоящее. Мы учились чувствовать границы, пусть и не всегда сразу. Учились смеяться – сначала над другими, а потом, что гораздо важнее, и над собой.

Со временем я поймала себя на мысли: 1 апреля перестало быть «испытанием» и стало напоминанием о том, как важно не застревать в чрезмерной серьезности, не превращать жизнь в бесконечный список задач и тревог. Ведь юмор – это внутренняя свобода. Это способность сделать паузу, выдохнуть и сказать: «Ладно, не все так страшно».

Первое апреля гораздо старше, чем кажется. В Казахстан он пришел вмес­те с советским периодом истории. В Россию же его внедрил любитель всего европейского Петр I. Но сама привычка смеяться весной появилась намного раньше. Самая популярная версия ведет нас во Францию XVI века, где Новый год когда-то отмечали вовсе не зимой, а весной – в марте, и нередко празднование растягивалось вплоть до 1 апреля – дни, которые позже и стали ассоциироваться с розыгрышами и «первоапрельскими» шутками.

Когда король Карл IX перенес Новый год на 1 января, традиция не исчезла. Возможно, это была политическая стратегия дискредитировать старые принципы и побыстрее привить людям новые правила, но в итоге она… просто стала шуткой. Тем, кто по старой привычке продолжал праздновать весной, начали дарить «подарки» с подвохом – смешные, нелепые, иногда откровенно абсурдные. Так и появились первоапрельские шутки. Карнавалы, переодевания, розыгрыши. Смех становился способом выпустить накопившееся напряжение.

Религиозные институты это понимали. Средневековая Европа, жившая в страхе перед грехом и наказанием, все же оставляла людям «клапан» – время, когда можно было позволить себе глупость, дерзость, даже насмешку над установленными правилами.

В других культурах ту же роль играли весенние праздники – от масленичных гуляний до индийского фестиваля красок Холи, где люди на время забывают о статусе, возрасте и социальных границах.

...Мы по-прежнему смеемся. Умение смеяться над собой и над миром иной раз становится способом выживания, а иногда и успеха. Сегодня комедийный жанр – и КВН, и стендап – открыл для казахстанцев настоящие социальные лифты. Комики собирают полные залы, набирают миллионы просмотров и входят в рейтинги самых влиятельных медиаперсон. Юмор всегда был не просто развлечением. Это один из лучших способов говорить о сложном и объединять людей.

Смысл 1 апреля, возможно, совсем не в том, чтобы кого-то разыграть. А в том, чтобы понять себя, общество. Насколько мы умеем смеяться – не раня. Насколько мы умеем быть легкими – не становясь пустыми. А может, иногда быть немного «дураком» – это просто позволить себе быть живым?..

#День смеха #День дурака #1 апреля

