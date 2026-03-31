Smart City меняет жизнь

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В регионе последовательно развивается концепция умных городов, когда цифровые решения помогают повышать безопасность, эффективность управления и качество жизни людей.

– Одним из важных направлений цифровой трансформации остается развитие интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности, – рассказал руководитель управления цифровых технологий области Жетысу Айдын Темирбаев. – В рамках проекта Smart City в 2024–2025 годах в области установлено 436 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они входят в состав 68 аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих автоматическую фиксацию нарушений и повышающих дисциплину на дорогах.

Параллельно расширяется сис­тема видеонаблюдения в населенных пунктах. Сегодня к Цент­ру оперативного управления подключено уже более 20 тыс. камер, что позволяет круглосуточно контролировать ситуацию на улицах городов и населенных пунктов. В 2025 году, кстати, сис­тема видеонаблюдения получила новый интеллектуальный уровень.

– В регионе внедрена система TargetAI, оснащенная функцией распознавания лиц, – пояснил Айдын Темирбаев. – Технология работает на 87 камерах, установленных в 33 локациях. Это позволяет повысить эффективность работы правоохранительных органов и оперативно реагировать на возможные угрозы общественной безопасности.

Цифровая инфраструктура развивается не только в областном центре. ЦОУ уже функционируют в восьми районных центрах, скоро планируется открытие еще одного – в городе Текели. В рамках этой работы в районах установлено 616 камер видеонаб­людения и 40 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Следующим этапом развития Smart City станет реализация проекта государственно-частного партнерства стоимостью 23,5 млрд тенге. В настоящее время проект проходит процедуру получения технологического заключения. Он предусматривает внедрение целого комплекса интеллектуальных систем, включая установку 6 560 новых камер видеонаблюдения. Из них 5 200 будут выполнять функции общего мониторинга городской среды, еще 1 360 войдут в состав 255 автоматизированных программных комплексов, предназначенных для фиксации различных правонарушений.

Одновременно в Талдыкоргане планируется создание центра управления жизнедеятель­ностью города. Проект стоимостью 4,6 млрд тенге будет реализован за счет спонсорских средств. Уже получено положительное заключение экспертизы ПСД.

Центр станет ключевым элемен­том цифровой экосистемы региона. Здесь будет сосредоточен централизованный мониторинг всех камер видеонаблюдения области, а также разместится ситуационный центр, который позволит оперативно анализировать происходящие процессы и координировать действия различных служб.

Использование аналитических инструментов позволит выявлять отклонения и потенциальные рис­ки, прогнозировать развитие ситуаций и поддерживать принятие управленческих решений. Кроме того, это повысит эффективность обработки обращений граждан и поможет выявлять системные проблемы, требующие оперативного реагирования.

В числе перспективных нап­равлений – внедрение технологий искусственного интеллекта в дорожную инфраструктуру. В пилотном режиме планируется запустить систему мониторинга состояния автодорог, которая поможет планировать ремонт­ные работы более оперативно и эффективно.

Также прорабатывается вопрос внедрения интеллектуальных пешеходных переходов на аварийно опасных участках в Талдыкоргане. Система видеоаналитики будет фиксировать ситуацию на дороге и помогать повышать безопасность движения как для водителей, так и для пешеходов.

