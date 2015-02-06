Формула местного содержания Статьи 803 Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

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В ходе рабочей поездки в Атыраус­кую область делегация, в которую вошли министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев, министр энергетики Владимир Школьник, а также депутат Мажилиса Парламента Мейрам Пшембаев и вице-министр энергетики Узакбай Карабалин, посетила ряд объектов АПК, промышленные предприятия, СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", где создается интегрированный газохимический комплекс. Одним из первых здесь стартует производство по выпуску полимерной тары, полипропиленовой и полиэтиленовой пленки.



В июле текущего года планируется запустить комплекс по производству ароматических углеводородов, возведенный в рамках ПИИР на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. Начнется выпуск бензола и параксилола – исходного сырья для создавае­мого в регионе первого в Казахстане нефтегазохимического комплекса. В следующем году на заводе намерены ввести в строй еще одно предприятие – по глубокой переработке нефти, что позволит увеличить выпуск экологически чистого высоко­октанового бензина почти в 3 раза.



Тем временем старейшее предприятие региона по изготовлению оборудования для нефтегазовой отрасли – машиностроительный завод "Атыраунефтемаш" – переживает вторую молодость. Здесь готовятся открыть новый цех по производству сверхтяжелого и негабаритного оборудования, которое до сих пор можно было приобрести только в Европе и США.



На единственном в Казах­стане предприятии такого рода направленности – "Жигермунайсервис" – налажено производство буровых долот. Пять лет назад оно было образовано в качестве сервисной компании по ремонту оборудования, а сейчас находится на очередном этапе развития – идет наладка мощностей для производства полного цикла. Здесь будут выпускать порядка 250 буровых долот с поликристальными вставками. Геологоразведчики получат надежное оборудование отечественной марки.



Вместе с промышленными предприя­тиями реализуются проекты АПК. В сельскохозяйственной отрасли согласно ПИИР на развитие 40 перерабатывающих предприя­тий из местного бюджета инвестировано 76 млрд. тенге. Часть производств, которые уже приступили к работе, также посетили министр по инвести­циям и развитию Асет Исекешев и министр энергетики Владимир Школьник.



Одним из крупнейших проектов является товарно-молочная ферма, где содержатся коровы голштино-фризской породы. Продукция ТОО "Первомайский" уже полюбилась жителям области. На ферме КХ "Сарайшык" выпускаются 20 видов продукции из козьего молока. В перспективе хозяйство планирует отправлять часть произведенного на экспорт. Также завершено сооружение птицефабрики мощностью 30 млн. яиц в год.



– В соответствии с новой экономической политикой "Нұрлы жол" Правительством принята программа инфраструктурного развития до 2020 года и разработан план поддержки промышленных предприятий на текущий год, в рамках которого и проводится данный форум, – сообщил Владимир Школьник, отметив, что емкость нефтегазового сектора позволяет развивать машиностроительную и сопутствующие отрасли: в 2014 году было закуплено товаров и услуг на 3,85 трлн. тенге. При этом доля местного содержания – 1,679 трлн. тенге, или 54%.



В связи со снижением цен на нефть и металлы на мировых рынках, по словам министра энергетики, стоит задача по сохранению в текущем году запланированных объемов добычи нефти и газа. Тогда не придется сокращать рабочие места в добывающих и сервисных компаниях. С этой целью министерством создана рабочая группа, которая изучит экономическое положение каждого предприятия нефтегазового сектора и рассмотрит результаты принятия мер по снижению себестоимости нефти. В целом будет сформирован пакет предложений о необходимой поддержке для сохранения положительного баланса по итогам года.



По словам министра по инвестициям и развитию Асета Исекешева, форум в Атырау является завершающим – рабочая группа ознакомилась с экономическим положением всех регионов.



– В целом со всеми крупными компаниями горной металлургии, сельского хозяйства, строительства, нефтегазового сектора подписано 376 меморандумов по казахстанскому содержанию на сумму около 1,4 триллиона тенге, по социальной ответственности – более 150 меморандумов, – заявил Асет Исекешев. – Итоги первой пятилетки реализации ПИИР, в частности, в Атырауской области показали, что поручение Главы государства развивать собственное производство успешно выполняется. Созданные предприятия уверенно стоят на ногах и уже осваивают внешние рынки, и в этом мы окажем им необходимую поддержку.



Во второй пятилетке Программы индустриально-инновационного развития Атырауская область станет центром создаваемого национального нефтегазового сектора. Для этого в регионе создана хорошая основа. Как отметил министр, в июле ожидается запуск в эксплуатацию крупнейших прорывных проектов: производство полимерной продукции, ароматических углеводородов на АНПЗ, а также крупногабаритного оборудования.



Как сообщил аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов, в рамках ПИИР реализуется 42 проекта на 1,6 трлн. тенге, из которых 35 проектов на 70 млрд. тенге введены в эксплуатацию. Создано более 2,5 тыс. постоянных рабочих мест. Предприятиями Карты индустриализации выпущено продукции и оказано услуг на сумму более 14 млрд. тенге.



– По итогам форума более 70 компаний подписали 48 меморандумов по развитию местного содержания на общую сумму 464,7 миллиарда тенге. Это не только обеспечит предприятия стабильным портфелем заказов, но и позволит сохранить рабочие места. Вместе с тем подписано 38 меморандумов с работодателями и профсоюзами о соблюдении прав работников и недопущении фактов массовых увольнений. Соглашения распространяются на 35 тысяч работников, что составляет 11,4% экономически активного населения области, – сообщил Бактыкожа Измухамбетов.



В этот же день состоялось совещание по вопросам геологии, а также заседание рабочей группы по развитию машиностроительной отрасли для энергетического сектора экономики.