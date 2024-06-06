Производители казахоязычного контента договорились о создании новых проектов

Столица, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

К концу года они покажут первые результаты работы

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане провели Форум производителей казахоязычного контента, на котором участники договорились о создании новых проектов на казахском языке, сообщает Kazpravda.kz

Главные направления будущих проектов:

- Правила поведения при ЧС: землетрясения, пожары, наводнения, эпидемия;

- Правила дорожного движения для детей;

- Основы кибербезопасности для детей (угрозы фишинговых сайтов, опасных ссылок, вредоносный контент, интернет буллинг);

- Просвещение в области национальных традиций, культуры, национальных игр;

- Финансовая грамотность.

«Дети – наше будущее, и это поколение будет феноменальным. Они будут разговаривать на всех языках мира, но прежде всего на родном языке – казахском. Казахоязычный контент есть, и за это мы благодарны старшему поколению. Но нас становится больше, и контента тоже должно быть больше. В объединении – сила», - сказал продюсер форума, предприниматель, основатель проекта Phenomenal Kids Азат Абыкен.

Предполагается, что мероприятие станет платформой для регулярных питчинг-сессий, где производители контента смогут представить свои идеи и найти поддержку со стороны медиа-структур и инвесторов, отметили в акимате Астаны.

В городской администрации добавили, что участники форума подписали меморандум о сотрудничестве. К концу года они покажут первые результаты работы.

Присутствоваший на форуме спикер Сената Маулен Ашимбаев призвал активнее поддерживать креативных производителей детского контента на казахском языке. Он подчеркнул, что поддержка со стороны государства должна быть системной, а не разовой. 

#соглашение #проекты #казахский язык #форум #производители #контент

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