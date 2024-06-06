Глава Сената призвал активнее поддерживать производителей казахоязычного контента

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он отметил, что поддержка со стороны государства должна быть системной, а не разовой

Фото: пресс-служба Сената

Активнее поддерживать креативных производителей детского контента на казахском языке призвал сегодня председатель Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Он отметил, что накануне побывал на форуме представителей креативной индустрии, создающих контент на государственном языке, где обсуждались перспективы развития отрасли.

«Вчера мы приняли участие в форуме представителей креативной индустрии (прим. ред. – QazaqSham). Специалистами, создающими контент для детей на казахском языке, были подняты актуальные проблемы, связанные, в том числе, с финансированием, маркетингом, обеспечением доступа к необходимой информации. В этой связи в рамках рассматриваемого сегодня закона мы должны принять во внимание и механизмы поддержки молодежи, коллективов, создающих казахоязычный контент для детей. Такая поддержка со стороны государства должна быть системной, а не разовой. В дальнейшем Сенат продолжит соответствующую работу с заинтересованными сторонами в этом направлении», – сказал спикер Сената.

Напомним, сегодня на заседании палаты сенаторы рассмотрели и одобрили закон «О масс-медиа» и сопутствующие ему – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа» и «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа».

 

 

#Сенат #поддержка #Ашимбаев #контент #казахоязычный

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