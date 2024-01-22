Фото ночной Астаны из космоса опубликовал Роскосмос

В объектив фотографа-космонавта попали также Ашхабад, Стамбул и Грозный

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" рассказала об одном из космических рабочих будней на МКС, а также опубликовала серию снимков с орбиты от Олега Кононенко, передает Kazpravda.kz.

"Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов выполнили ряд орбитальных экспериментов. Они изучили динамические характеристики МКС и поведение жидкофазных дисперсий в условиях микрогравитации, а также провели фотосъемку Земли для оценки экологической обстановки", - говорится в сообщении.

Также в Роскосмосе поделились снимками городов "неземной" красоты.

"С наступлением ночи каждый город меняется: одни "засыпают" под её покровом, другие оживают и светят ярче звёзд. Столица Казахстана, Астана, как раз тому пример. Если приглядеться, ночные очертания города напоминают сердце, замкнутое в кольцо", - пишет Роскосмос.

Также госкорпорация опубликовала снимок ночного Стамбула из космоса.

"Здесь мосты возвышаются над величественным течением Босфора, объединяя две части света... С высоты "космического дома" Олег Кононенко заснял ночную симфонию Стамбула — города огней, впечатлений и контрастов! Два берега Босфора освещены так ярко, словно это свет от миллиардов звёзд. Снимок поражает — мы не можем оторваться от этой красоты! А вы?" - говорится в публикации.

В объектив фотографа-космонавта попал и Ашхабад под призмой ночи.

"Загадочная и очаровательная столица Туркменистана. Белый, желтый, красный и зеленый — целая палитра оттенков света пронизывает темноту. Яркие огни города сливаются воедино артериями дорог и напоминают большое созвездие. Благодарим космонавта за снимок внеземной красоты!" - делятся впечатлениями в госкорпорации.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поделился снимком и ночной столицы Чеченской Республики. По словам космонавта, Грозный не стоит на месте — он растёт и развивается.

Ранее сообщалось об отправке первого турецкого космонавта на МКС.