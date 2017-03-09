Свежий выпуск
​Фотографии и фотографини
Сергей Горбунов, Аксу

Инициатором и организатором выставки самобытных работ стал известный в области фотограф Жумагали Сейтенов, который увидел у 19 жительниц города необычное восприятие мира. Все они – не профессионалы фотодела. Антонина Акыл­баева – машинист крана, Евгения Баранова – инженер по технике безопасности, Ксения Бармина – оператор кабельного ТВ, Дильда Беккожанова – методист культурно-досугового цент­ра, Ксения Вильшинская – студентка, Елена Гаркава – специалист по связям с общественностью, Гулия Жалелова – культорганизатор Дома-интерната для престарелых и инвалидов, Светлана Жамалитдинова – корреспондент городской газеты «Новый путь», Татьяна Исаева – дизайнер, Светлана Калюжная – бухгалтер-экономист, Зоя Качусова – пенсионерка... Всех участниц в стихотворении-посвящении назвали фотографинями.

Те, кто пришел на вернисаж, отметили, что талант­ливые авторы фоторабот умеют в обыденном увидеть прекрасное, остановить мгновение и щедро поделиться своими впечатлениями с другими. А это не каждому дано! 

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