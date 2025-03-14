Фотоработы на тему кокпара вызвали бурю эмоций
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Сергей Наговицын, Алматы
Нечасто случается так, что в момент посещения вполне себе культурного мероприятия ты вдруг ловишь себя на мысли, что попал в Колизей. В ушах слышится то топот копыт, то чей-то клич, больше похожий на боевой призыв. Запах борьбы и конского пота. Привкус запекшейся крови вперемешку с песком на зубах. Кругом кони, люди. С одной стороны, оглушающая камерная тишина Центрального выставочного зала Государственного музея искусств РК им. Абылхана Кастеева располагает к созерцательности и умиротворению. С другой – замершие фрагменты кажущейся беспощадной борьбы рвут ощущения и чувства на части.