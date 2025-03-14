Фотоработы на тему кокпара вызвали бурю эмоций

Вот два всадника, не поделив добычу, столкнули своих лошадей. Из-под копыт летят комья грязи, поднятая в воздух пыль скрывает за собой задний план. И только сами животные, будто срисованные с древних фресок, блистают в великолепии и преддверии славы, считая лишь своего наездника победителем. Другой кадр – четыре джигита застыли в отчаянной и практически равной борьбе, а в центре композиции кричащий акцент – глаз сосредоточенного, взъерошенного животного. Этот кадр достоин кисти любого из величайших художников эпохи Возрождения. Но этот момент запечатлен современным фотохудожником Никитой Басовым.

– Никита делает картинку живой и ловит эмоции в стоп-кадре, – комментирует увиденное серебряный призер по биатлону зимней Олимпиады в канадском Ванкувере Елена Хрусталева. – Для меня в этом скрывается некая загадка и уж точно определенная уникальность. На данной выставке я увидела не только азарт борьбы, точно переданный прак­тически в каждом изображении, но и единство человека и лошади, которое не так просто разглядеть в обыденной жизни. А тут Никите это удается уловить, передать и выразить, словно он был не просто свидетелем происходящего, а лично создавал такие моменты.

Автор работ считает, что кокпар – самый зрелищный из национальных видов спорта. Интерес к нему пришел далеко не сразу. Никита Басов много лет посвятил спортивной фотографии, особенно ему доставляет удовольствие снимать игровые виды спорта.

– Именно кокпар я профессионально стал снимать не очень давно, – рассказывает фотохудожник. – Впервые это было на финале чемпионата ­Казахстана в Кызылорде. Потом я поехал в Туркестанскую, Жамбылскую и Алматинскую области, где уже больше делал портретов. Но на этом останавливаться не собираюсь, уже в этом году планирую продолжить данную серию работ.

Всего на выставке представлено 76 фотографий. Причем визуально они делятся на репортажные и художественные. Репортажные снимки выполнены в классическом черно-белом формате, больше напоминая гравюры, а цветные работы – все больше портреты и композиции.

– Кокпар – очень серьезная, я бы даже сказал, жесткая игра, тем она и интересна, – продолжает Никита Басов. – Поэтому и на некоторых фотографиях видно, что вот там кто-то кого-то ударил плеткой, но в спортивном азарте это ерунда. Если перефразировать знаменитую песню, можно смело пропеть: «Трус не играет в кокпар».

После беседы с фотохудожником еще раз вглядываемся в выражения лиц на портретах. На нас смотрят смелые, сильные, целеустремленные люди. Иногда кажется, что они не спортсмены, а воины. По сути, так оно и есть. И пусть не на поле ­брани, но они так же отчаянно и самоотверженно защищают честь нашей ­Родины, флага.